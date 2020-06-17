وصل نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" الأربعاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تُعتبر الأولى له منذ تقلُّده منصبه قبل أكثر من عام.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن أديس أبابا استقبلت حميدتي "الذي وصل إلى العاصمة في زيارة مفاجئة".

وأضافت أن "دمكي مكنن، نائب رئيس الوزراء (الإثيوبي) وغيتشو إنراجو، وزير الخارجية، والجنرال آدم محمد، رئيس الأركان بالجيش الإثيوبي، كانوا في مقدمة المستقبلين".

ولفتت إلى أن حميدتي سيُجري خلال زيارته التي لم تحدَّد مدتها، "مباحثات مع كبار المسؤولين الإثيوبيين بشأن قضايا مهمة بين البلدين"، دون تفاصيل أكثر.

وذكرت تقارير إعلامية أن حميدتي سيبحث مع المسؤولين في أديس أبابا القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الحدود وسدّ النهضة الإثيوبي.

وحسب المصادر نفسها، فإن جولة المفاوضات حول سد النهضة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) تواصلت حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، دون صدور بيان رسمي حول تطوراتها.

وتستمر اجتماعات ثلاثية بدأت قبل نحو أسبوع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بشأن سد النهضة دون وصول إلى نتائج بشأن المفاوضات الفنية المتعثرة قبل أشهر.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي، وسط رفض إثيوبي وتحفظ سوداني، قبل أن تتحرك الخرطوم وتستأنف المفاوضات التي توقفت في مارس/آذار الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمَل للسدّ على تدفُّق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 ملياراً.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس. وتخطّط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، الذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل.