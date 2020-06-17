سياسة
2 دقيقة قراءة
فورين بوليسي: تقرير جديد يكشف أساليب وحشية لمجموعة فاغنر للمرتزقة الروس
كشف تقرير حديث الأساليب الوحشية التي يستخدمها المرتزقة التابعون لمجموعة فاغنر الروسية غير النظامية، من خلال عرض قصة تعذيب ومقتل لرجل سوري والتنكيل بجثته وبث فيديو يوثق الجريمة على منصات روسية، حسب مجلة فورين بوليسي.
فورين بوليسي: تقرير جديد يكشف أساليب وحشية لمجموعة فاغنر للمرتزقة الروس
ظهرت المجموعة أول مرة عام 2014 في شرق أوكرانيا، ثم ظهر عملاؤها بفنزويلا وإفريقيا الوسطى وسوريا وليبيا / NEWS
17 يونيو 2020

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن تقريراً جديداً كشف الأساليب الوحشية التي يستخدمها المرتزقة التابعون لمجموعة فاغنر الروسية غير النظامية.

وتناول التقرير الصادر الثلاثاء الماضي عن مبادرة Frontline Forensics التي تشارك فيها جامعة أريزونا الحكومية، قصة عملية مقتل رجل سوري يُدعى حمدي بوطة، ارتكبها المرتزقة الروس والتقطت تفاصيلها بكاميرا هاتف في حقل الشاعر للغاز قرب مدينة تدمر السورية.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، بوطة مرمياً على الأرض وحوله مسلحون يرتدون لباساً عسكرياً ويتحدثون بالروسية، ضربوه وانهالوا على أطرافه مستخدمين مطرقة ثقيلة، ثم قطعوا رأسه وأضرموا النار بجثته، وأخذوا صوراً مع بقايا جثته.

وأشار التقرير إلى أن هوية الفاعلين حددت ونشرتها شبكة نوفايا غازيتا الإخبارية الروسية المستقلة، وتبين أنهم يتبعون مجموعة فاغنر التي يقودها يفغيني بريغوزين أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت فورين بوليسي إنه في الوقت الذي تحظر فيه مجموعات المرتزقة داخل روسيا، فإنها تلعب دور رأس الحربة في حروب الوكالة التي يخوضها الكرملين خارج البلاد، خصوصاً مجموعة فاغنر.

وأشارت المجلة إلى أن هذه المجموعة ظهرت أول مرة عام 2014 في شرق أوكرانيا، ثم ظهر عملاؤها في كل مكان بدءاً من فنزويلا مروراً بجمهورية إفريقيا الوسطى، وصولاً إلى سوريا وليبيا.

يذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" كانت قد قدرت أمس الثلاثاء، عدد مرتزقة فاغنر الروس الذين يقاتلون في صفوف الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا بنحو ألفين، وقالت إن الشركات العسكرية الروسية التي يرعاها الكرملين "لها تأثير مزعزع في إفريقيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us