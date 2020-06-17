فرضت الولايات المتحدة الأربعاء، عقوبات على 39 كياناً وشخصاً سورياً بموجب "قانون قيصر"، بمن في ذلك رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرار واشنطن، الذي يُعَدّ أول تفعيل للقانون المذكور، ضدّ نظام الأسد وحلفائه، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

وقال بومبيو إنّ عقوبات اليوم "جزء من حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية ضد نظام الأسد".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه يجب توقع فرض عقوبات "أكثر بكثير" على نظام الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

وأضاف: "لن نتوقف إلى أن يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية التي لا داعي لها على الشعب السوري، وتوافق الحكومة السورية على حلّ سياسي للصراع".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي ينصّ على فرض عقوبات على النظام السوري، وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة أو دولة تتعامل معه.

وتأتي تسمية التشريع الأمريكي من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشقّ عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قُتِلوا تحت التعذيب، مستخدماً هذا الاسم ليُخفي هُويته الحقيقية.