سياسة
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وزير إماراتي: يجب الحفاظ على "خطوط مفتوحة" مع إسرائيل‎
قال أنور قرقاش خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي السنوي لـ"اللجنة اليهودية-الأمريكية" إن الإمارات تعتقد أن "الحفاظ على خطوط مفتوحة مع إسرائيل أمر يؤدي إلى نتائج أفضل للبلدين".
وزير إماراتي: يجب الحفاظ على "خطوط مفتوحة" مع إسرائيل‎
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي يدعو للحفاظ على "خطوط مفتوحة" مع إسرائيل، حسب إعلام عبري
17 يونيو 2020

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش مساء الثلاثاء، للحفاظ على "خطوط مفتوحة" مع إسرائيل، حسب إعلام عبري.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي السنوي لـ"اللجنة اليهودية-الأمريكية"، الذي انطلق الأحد، ويستمر حتى الخميس، وفق قناة "كان" الرسمية.

وقال قرقاش إن الإمارات تعتقد أن "الحفاظ على خطوط مفتوحة مع إسرائيل أمر يؤدي إلى نتائج أفضل للبلدين"، حسب المصدر ذاته.

وأضاف الوزير الإماراتي بأن "غياب الخطوط المفتوحة أدى إلى تفاقم الأزمة الإسرائيلية-الفلسطينية".

وقال قرقاش: "الإمارات تعتقد أن عدم محاولة الاتصال بإسرائيل شيء أثبت أنه لا يصل بنا إلى أي مكان"، على حد تعبيره.

وكانت "اللجنة اليهودية-الأمريكية" أعلنت الجمعة، أن قرقاش سيشارك بمؤتمر افتراضي لها.

وقالت المنظمة التي تعنى بتعزيز وجود إسرائيل والشعب اليهودي، في تغريدة عبر تويتر آنذاك: "يشرفنا أن نرحب بوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في المنتدى الافتراضي 2020".

ولا ترتبط الإمارات وإسرائيل بعلاقات دبلوماسية، لكن الفترة الماضية شهدت العديد من مؤشرات التقارب بينهما.

وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، حطت ثاني طائرة إماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي في غضون شهر، في رحلة مباشرة من أبو ظبي إلى إسرائيل، بزعم تقديم مساعدات لفلسطين، لكن الحكومة الفلسطينية رفضت تلك المساعدات لعدم التنسيق المسبق معها، فيما عدتها فصائل فلسطينية "تطبيعاً مرفوضاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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