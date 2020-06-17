سياسة
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بكين ترفع مستوى التأهب مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا
وضعت السلطات الصينية مدينة بكين عند مستوى التحذير الثاني بعد اكتشاف عدة حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، في حالة تفشّ أجبرت السلطات ‬‬في العاصمة الصينية على إعادة تطبيق إجراءات الوقاية الصارمة لاحتواء الفيروس.
بكين ترفع مستوى التأهب مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا
ترتبط أغلب حالات الإصابة الجديدة بسوق شينفادي للجملة المترامية الأطراف في جنوب غرب العاصمة / Reuters
17 يونيو 2020

أعلن مسؤولون في بكين، الأربعاء، عن اكتشاف عدة حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، في حالة تفشّ أجبرت السلطات ‬‬في العاصمة الصينية على إعادة تطبيق إجراءات الوقاية الصارمة لاحتواء الفيروس.

وسجل مسؤولو الصحة 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة في 16 يونيو/حزيران، ليصل العدد الكلي للإصابات منذ يوم الخميس إلى 137 حالة، في أسوأ ظهور جديد للمرض في المدينة منذ أوائل فبراير/شباط.

ووضعت السلطات بكين يوم الثلاثاء عند مستوى التحذير الثاني، وهو ثاني أعلى مستوى في منظومة الاستجابة الطارئة لمرض كوفيد-19 والتي تتألف من أربع مستويات.

وجرى تصنيف نحو 27 منطقة على أنها متوسطة الخطورة، وهو ما أخضع الناس الذين يدخلون إليها لفحص درجات الحرارة والتسجيل.

وبموجب القيود المتعلقة بالمستوى الثاني فإن الطرق والطرق السريعة في المدينة لا تزال مفتوحة، ولم تصدر أوامر للشركات والمصانع بالتوقف عن العمل، ولم تفرض قيوداً شاملة على المجمعات السكنية، فيما أغلقت جميع دور رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية.

ومع ذلك فإن تنقل الأشخاص داخل المدينة وخارجها يخضع لضوابط صارمة، بالإضافة إلى اختبارات للكشف عن مرض كوفيد-19، في حين وُضع السكان في المناطق شديدة الخطورة في حجر صحي بمناطقهم، وطُلب منهم أيضاً إجراء اختبارات.

وترتبط أغلب حالات الإصابة الجديدة بسوق شينفادي للجملة مترامية الأطراف في جنوب غرب العاصمة، حيث يتم التعامل مع آلاف الأطنان من الخضر والفاكهة واللحوم يومياً.

واكتشفت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ديسمبر/كانون الأول في سوق للمأكولات البحرية في ووهان عاصمة إقليم هوبي وسط الصين، ثم انتشر الفيروس بعد ذلك في أنحاء العالم ليصيب أكثر من ثمانية ملايين شخص.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن خبراء قولهم إن التفشي الأحدث في بكين يختلف عن ووهان، لأن الحالات محلية ومصدر العدوى واضح، مما يتيح للسلطات السيطرة على الوضع بسهولة أكبر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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