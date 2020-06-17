سياسة
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"الصحة العالمية" تشيد بنتائج التجارب الأولية لعقار "ديكساميثازون" ضد كورونا
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن عقار "ديكساميثازون" الذي جربته بريطانيا ضد كورونا إن "هذا أول علاج يظهر أنه يخفض معدل الوفيات في مرضى كوفيد-19 الذي يحتاجون إلى أكسجين أو لجهاز تنفس صناعي".
"الصحة العالمية" تشيد بنتائج التجارب الأولية لعقار "ديكساميثازون" ضد كورونا
منظمة الصحة العالمية تشيد بنتائج التجارب السريرية الأولية التي أظهرها عقار "ديكساميثازون" في مواجهة كورونا / Reuters
17 يونيو 2020

أشادت منظمة الصحة العالمية بنتائج التجارب السريرية الأولية التي أظهرت أن دواء من عائلة الستيرويدات رخيص ومستخدم على نطاق واسع يسمى "ديكساميثازون" يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة أصحاب الحالات الحرجة لمرض كورونا ووصفت النتائج بأنها "أنباء عظيمة".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان، الثلاثاء "هذا أول علاج يظهر أنه يخفض معدل الوفيات في مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى أكسجين أو لجهاز تنفس صناعي".

وأضاف أن "هذا خبر عظيم وأوجه التهنئة لحكومة المملكة المتحدة وجامعة أكسفورد والكثير من المستشفيات والمرضى في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الإنجاز العلمي المنقذ للحياة".

وقالت المنظمة إن الباحثين تبادلوا معها الرؤى الأولية بشأن نتائج التجربة. وأضافت "ونحن نتطلع إلى تحليل كامل للبيانات في الأيام القادمة".

وتابعت "ستنسق منظمة الصحة العالمية التحليل التعميمي لزيادة فهمنا العام لهذا العلاج. سيجري تحديث إرشادات منظمة الصحة العالمية السريرية لتعكس كيف ومتى يجب استخدام الدواء للمصابين بمرض كوفيد-19".

وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و256 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 445 ألفاً، وتعافى أكثر من 4 ملايين و306 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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