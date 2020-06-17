سياسة
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الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية "المخلب-النمر" شمالي العراق
أطلقت وزارة الدفاع التركية عملية "المخلب-النمر" في منطقة هفتانين شمالي العراق، ضد عناصر تنظيم PKK وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وقالت إن العملية تأتي في إطار "حقنا المشروع في الدفاع عن النفس الذي ينص عليه القانون الدولي".
الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية "المخلب-النمر" شمالي العراق
وزير الدفاع خلوصي أقار، وعدد من قيادات القوات المسلحة، يتابعون العملية ويديرونها من داخل غرفة عمليات القوات الجوية / AA
17 يونيو 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأربعاء، انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة هفتانين شمالي العراق، ضد عناصر تنظيم PKK وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات على تويتر: "لقد بدأت عملية (المخلب-النمر)، حيث إن عناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حالياً في منطقة هفتانين".

وذكرت أن "قواتنا الجوية، وعناصر الكوماندوز المدعومين بمروحيات وطائرات مسيرة، انتقلوا لمنطقة هفتانين في عملية جوية".

وشددت على أن "هذه العملية الهدف منها تحييد عناصر تنظيم PKK وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تستهدف أمن شعبنا وحدودنا، وتسعى لاستهداف مخافرنا وقواعدنا العسكرية بالمنطقة".

وتابعت: "كما أنها تأتي في إطار حقنا المشروع في الدفاع عن النفس الذي ينص عليه القانون الدولي"، وشددت على أن "العملية تسير بنجاح كما هو مخطط له".

وأردفت قائلة: "أصبنا بنجاح كامل وبواسطة نيران مكثفة أهدافاً سبق وأن حددتها قبل انطلاق العملية وحدات المدفعية التركية المتمركزة بالمنطقة".

ولفتت الوزارة إلى أن وزير الدفاع، خلوصي أقار، وعدداً من قيادات القوات المسلحة يتابعون العملية، ويقومون بإدارتها من داخل غرفة عمليات القوات الجوية.

وذكرت أن الوزير أقار قبل انطلاق العملية وقف على جميع الاستعدادات اللازمة بالمنطقة، وتوجه لغرفة عمليات القوات الجوية لمتابعة العملية رفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية، أوميت دوندار، والجوية، حسن كوجوك آقيوز، والبحرية، عدنان أوزبال.

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الاثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "المخلب - النسر" ضد التنظيم الإرهابي ذاتها شمالي العراق.

يذكر أن التنظيم الإرهابي، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عدداً كبيراً من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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