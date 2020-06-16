استنكرت تركيا، الثلاثاء، تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حول عملية "المخلب-النسر" التي أطلقتها أنقرة ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي أقصوي، في معرض رده خطياً على سؤال حول تصريحات أبو الغيط حيال "المخلب - النسر" التي انطلقت ليلة الأحد/الإثنين.

وقال أقصوي: "نرفض رد الفعل الذي أبداه أبو الغيط حيال عملية "المخلب- النسر" ضد التنظيم الإرهابي، عوضاً عن عدم إدانته PKK الذي ينفذ هجمات إرهابية غادرة على بلادنا منذ أعوام انطلاقاً من أوكاره في العراق".

واستنكر أقصوي تجاهل أبو الغيط للمظالم التي يرتكبها PKK الإرهابي، التي لا تشكل تهديداً لتركيا فحسب، بل لسيادة العراق أيضاً.

وأضاف المتحدث: "ندعو الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي لطالما تجاهل سياسة التطهير العرقي لتنظيم PKK/YPG/YBD وجرائمه ضد الإنسانية، إلى تبني خطاب منسجم ومبدئي بخصوص مكافحة الإرهاب".

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الاثنين، أطلقت القوات المسلحة التركية، عملية "المخلب - النسر" ضد "PKK" الإرهابي شمالي العراق.

يذكر أن التنظيم الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والبلدات ويحتل عدداً كبيراً من القرى في المنطقة، ويشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.