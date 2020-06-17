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أنقرة تقول إن الدعم الفرنسي لحفتر زاد الأزمة الليبية اشتعالاً وضاعَف معاناة الشعب، وانتشار فيروس كورونا "خطير جداً" بالصين.

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أنقرة: الدعم الفرنسي لحفتر زاد الأزمة الليبية اشتعالاً وضاعَف معاناة الشعب

قالت وزارة الخارجية التركية إن تصريحات فرنسا بشأن الدور التركي في ليبيا "تُظهر سياستها المُبهمة والتي يتعذر تفسيرها تجاه ليبيا". وأضافت في بيان أن الدعم الفرنسي للانقلابي حفتر زاد الأزمة في ليبيا اشتعالاً وضاعَف من معاناة الشعب الليبي، ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي". [TRT عربي]

وأشارت إلى أن "النهج الفرنسي شجع حفتر في نهجه العسكري ما زاد من معاناة وكرب الشعب الليبي"، لافتة إلى أن "الدعم الذي تقدمه فرنسا وبعض الدول الأخرى لحفتر والمخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي هو العائق الأكبر أمام الاستقرار والسلام في ليبيا". [TRT عربي]

وأكدت أن "فرنسا أشعلت الأزمة في ليبيا من خلال دعمها للانقلابي حفتر وعدم وقوفها بجانب الحل السياسي، ودعم محاولة الإطاحة بالحكومة الشرعية، وإقامة نظام استبدادي في البلاد". [TRT عربي]

كورونا.. انتشار "خطير جداً" بالصين

حذّرت بلدية بكين الثلاثاء، من أن الوضع المرتبط بفيروس كورونا المستجد "خطير جداً" في العاصمة الصينية، إذ سُجِّلت 106 إصابات حديثة بعد ظهور بؤرة جديدة. [TRT عربي]

والأسبوع الماضي، استدعى اكتشاف مجموعة من الحالات إطلاق برنامج تعقّب وفحص ضخم. [TRT عربي]

وبدأت المدينة بفحص عشرات آلاف السكان. ويأتي تسجيل إصابات جديدة بعدما تمكنت الصين حيث ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى نهاية 2019، من السيطرة بشكل واسع على تفشيه. [TRT عربي]