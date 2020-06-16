أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، عن معارضته دعوات وقف تمويل الشرطة، في أعقاب مقتل المواطن ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، خنقاً على يد شرطي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، للإعلان عن توقيعه أمراً تنفيذياً ينص على إصلاح محدود في جهاز الشرطة.

وقال ترمب: "أوقِّع اليوم أمراً تنفيذياً لإصلاح الشرطة، وأعارض مساعي وقف تمويلها".

وأضاف: "سنُشجِّع تعاون وزارة العدل مع الشرطة، وأؤكد أننا منعنا استخدام الشرطة وضعية الضغط على الرقبة (الخنق)، إلا في الظروف الاستثنائية".

وأثار مقتل فلويد، على يد الشرطي ديريك تشوفين، بولاية مينيابوليس، في 25 مايو/أيار الماضي، غضباً شعبياً واسعاً في الولايات المتحدة، حيث اندلعت مظاهرات حاشدة، امتدت إلى جميع أنحاء البلاد.

وطالب المحتجون بوجوب وقف التمويل الحكومي لوحدات الشرطة، وتحويله لتعزيز برامج من شأنها إفادة المجتمعات المحلية، مثل برامج الإسكان وتشغيل العمالة وبرامج الصحة والتعليم.

وخلال العام 2017، أنفقت الإدارة الأمريكية والحكومات المحلية نحو 115 مليار دولار على أجهزة الشرطة، وفق بيانات صادرة عن معهد "أوربان" البحثي (مقره واشنطن).