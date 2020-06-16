فيما تتواصل الهزائم التي تتلقاها مليشيات خليفة حفتر في الغرب الليبي على أيدي قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، طالبت مؤخراً جهات عدة بفتح تحقيقات في الجرائم التي ارتكبتها تلك المليشيات خلال فترة سيطرتها على عدد من المناطق غربي البلاد.

جرائم حرب

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الثلاثاء، بإجراء تحقيق دولي في قيام مليشيات حفتر بتعذيب وقتل عناصر من قوات الحكومة والتمثيل بجثثها، واصفة ذلك بأنها "جرائم حرب".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) في بيان، إنه "ينبغي على قوات حفتر أن تحقّق سريعاً في الأدلة التي تشير إلى أن المقاتلين التابعين لها، على ما يبدو، عذّبوا مقاتلين معارضين (في إشارة للقوات الحكومية) وأعدموهم بإجراءات موجزة ومثلوا بجثثهم".

ودعت المنظمة المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في هذه الجرائم.

وتابعت بأنه يتوجب "حفظ الأدلّة لاستخدامها في إجراءات جنائية في المستقبل عند الإمكان، ونشر تقارير علنية عن وضع حقوق الإنسان في ليبيا".

دور أممي ضعيف

في السياق ذاته، قال الباحث السياسي صلاح القادري عند سؤاله عن دور الأمم المتحدة وقت ارتكاب هذه الجرائم، إن "الأمم المتحدة ضعيفة"، لافتاً إلى أن "أحد المبعوثين الأمميين يعمل حالياً موظفاً لدى الإمارات التي تلعب دوراً سلبياً منذ بداية الأزمة".

وأضاف القادري في حديث لـTRT عربي أن "الأمم المتحدة فشلت في اختيار المبعوثين، كما فشلت في عدم قدرتها على تطبيق الشرعية الدولية". وتابع بأن "دولاً دائمة العضوية منها فرنسا، تلعب دوراً سلبياً منذ بداية الأزمة".

وبخصوص الوجود التركي في ليبيا، أشار القادري إلى أن "تركيا تدخلت في ليبيا في يناير/كانون الثاني 2020، بعد ست سنوات من اندلاع الأزمة، بموجب اتفاق معلن ومسجل لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، مع الحكومة الشرعية هناك".

وأردف بأن "فرنسا في المقابل، انتهكت الشرعية الدولية بتعاملها مع حفتر، في الوقت الذي تعترف فيه الأمم المتحدة بحكومة الوفاق ممثلاً شرعياً وحيداً للدولة الليبية".

ورأى المحلل الليبي أن "النظام الدولي مبني على الأجندات السياسية التي تتبناها 5 دول تتحكم في مصائر العالم"، في إشارة إلى الدول التي تمتلك حق الفيتو ومنها فرنسا.

تصريحات متناقضة

على صعيدٍ آخر، تضاربت التصريحات الصادرة عن جامعة الدول العربية بخصوص الأوضاع في ليبيا.

فبعد أيام من تأكيد الأمين العامّ المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي شرعية الوجود التركي في ليبيا، موضحاً أن "الجانب التركي دخل إلى الأراضي الليبية بناءً على اتفاق أُبرِم مع الحكومة الشرعية هناك"، وبالتالي لا يمكن اعتباره احتلالاً، أصدرت الجامعة بياناً أدانت فيه وجود تركيا في ليبيا.

وكان زكي قد صرّح بأن "قرارات الجامعة العربية تُلزم الأمين العامّ الاعتراف بحكومة الوفاق حكومةً شرعيةً تمثّل الدولة الليبية، كما أن حكومة الوفاق لا تمثّل ليبيا في الجامعة العربية فقط، بل تمثّلها أيضاً في الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة".

الازدواجية الفرنسية

حول تقييمه للدور الذي تلعبه باريس في الأزمة الليبية، قال الكاتب والباحث السياسي عبد الله الكبير إن "فرنسا تتعامل بازدواجية؛ فمن جهة تعلن دعمها حكومة الوفاق وتصوت لصالح الحكومة في كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لكنها من طرف خفي، تدعم خليفة حفتر".

وأشار الكبير في حديث لـTRT عربي، إلى أن "فرنسا اضطرت إلى الإعلان عن هذا الدعم في يوليو/تموز 2016، عندما اعترف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بمقتل 3 ضباط فرنسيين في عملية استخباراتية في ليبيا، واليوم نعرف أنهم قُتلوا جراء سقوط مروحية تقلهم في بنغازي التي كان حفتر يشن فيها حرباً آنذاك".

وأضاف الباحث السياسي أن "فرنسا لا تهتم بمسألة حقوق الإنسان، لكنها ربما ترضخ للضغط، بشكل يتوقف على الزخم الإعلامي والإجراءات التي ستتخذها حكومة الوفاق لإبراز الجرائم التي ارتكبها مرتزقة حفتر".

في السياق نفسه، أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً، قالت فيه إن "فرنسا أشعلت الأزمة في ليبيا من خلال دعمها للانقلابي حفتر وعدم وقوفها بجانب الحل السياسي، ودعم محاولة الإطاحة بالحكومة الشرعية، وإقامة نظام استبدادي في البلاد".

وتمكّنت قوات الحكومة الليبية في الأسابيع الأخيرة، من طرد مليشيات حفتر من العاصمة طرابلس وجميع مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، كما حررت الجمعة مدينتي ترهونة وبني وليد، وباتت على بعد كليومترات من مدينة سرت.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشنّ مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً فشل في السيطرة على العاصمة مقر الحكومة الشرعية بليبيا.