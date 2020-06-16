قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء، إن أكثر من 12 مليون طفل يمني يواجهون "تهديداً ثنائياً" متمثلاً بفيروس كورونا، والحرب المتواصلة.

وأضافت المنظمة، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أن أطفال اليمن "بحاجة حالياً إلى السلام أكثر من أي شيء آخر"

وأشارت المنظمة إلى أنه مع انتشار كورونا في جميع أنحاء البلاد، تواجه اليمن حالة طوارئ صحية، وأزمة في الصرف الصحي وشح في المياه النظيفة.

وأوضحت أن نصف المرافق الصحية فقط ما زالت تعمل، كما يفتقر العديد منها إلى المعدات الأساسية مثل الأقنعة والقفازات، ناهيك عن الأكسجين والإمدادات الأساسية الأخرى لعلاج الفيروس.

الأطفال أكبر المتضررين

وقالت يونيسف إن حوالي مليوني طفل في اليمن دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون للعلاج.

وكشفت أن نحو 2 مليون طفل كانوا خارج المدارس قبل كورونا، أما الآن، وبسبب الوباء فأغلقت المدارس في جميع أنحاء البلاد، ما ترك 5 ملايين طفل إضافي خارج المدرسة.

وأشارت يونيسف إلى أنها "توفر للأسر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية، على الأرض (اليمنية)".

والجمعة، حذرت "يونيسف" من أن خدمات الصرف الصحي، والنظافة الصحية ستتوقف على أكثر من 5 ملايين شخص باليمن في يوليو/تموز المقبل إذا لم تحصل المنظمة على 30 مليون دولار نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وحتى مساء الاثنين، ارتفع إجمالي حالات الإصابة بكورونا في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية إلى 844 إصابة، بينها 208 وفيات، و79 حالة تعاف.

فيما لم تعلن جماعة "الحوثي" سوى عن أربع حالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى 18 مايو/أيار الماضي، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء إجمالي عدد المصابين بالفيروس.