سياسة
3 دقيقة قراءة
هيومن رايتس ووتش تطالب بتحقيق دولي بارتكاب حفتر "جرائم حرب"
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الثلاثاء، بياناً طالبت فيه بإجراء تحقيق دولي في قيام مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بتعذيب وقتل عناصر من قوات الحكومة والتمثيل بجثثها، واصفة ذلك بأنها "جرائم حرب".
هيومن رايتس ووتش تطالب بتحقيق دولي بارتكاب حفتر "جرائم حرب"
هيومن رايتس ووتش تطالب&nbsp;بإجراء تحقيق دولي في جرائم ارتكبتها مليشيات خليفة حفتر
16 يونيو 2020

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الثلاثاء، بإجراء تحقيق دولي في قيام مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بتعذيب وقتل عناصر من قوات الحكومة والتمثيل بجثثها، واصفة ذلك بأنها "جرائم حرب".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) في بيان، إنه "ينبغي على قوات حفتر أن تحقّق سريعاً في الأدلة التي تشير إلى أن المقاتلين التابعين لها، على ما يبدو، عذّبوا مقاتلين معارضين (في إشارة للقوات الحكومية) وأعدموهم بإجراءات موجزة ومثلوا بجثثهم".

ودعت المنظمة المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في هذه الجرائم.

وقالت المنظمة إنه "ينبغي على المجلس خلال جلسته المقبلة في يونيو (حزيران)، أن يُشكِّل لجنة دولية لتقصي الحقائق لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المتورّطين، بمن فيهم الجهات الفاعلة الخارجية".

وتابعت بأنه يتوجب "حفظ الأدلّة لاستخدامها في إجراءات جنائية في المستقبل عند الإمكان، ونشر تقارير علنية عن وضع حقوق الإنسان في ليبيا".

وقالت حنان صلاح الباحثة الأولى المختصة بليبيا في المنظمة الحقوقية: "ينبغي لخليفة حفتر أن يُحمّل قواته المسؤولية عن أي جرائم حرب ارتكبوها أو روّجوا لها على الإنترنت".

وأضافت أنه "على ما يبدو. تتجاهل القيادة العليا للقوّات المسلّحة العربية الليبية (مليشيا حفتر) هذه الجرائم، لكن ينبغي أن تُحمّلها المحاكم الدولية والمحلية المسؤولية عن التواطؤ في الانتهاكات".

وأكّدت "هيومن رايتس ووتش" أن "كبار قادة القوات التابعة لحفتر مُلزمون دعمَ خطوات لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال".

وفي 6 و7 مايو/أيار الماضي، راجعت "هيومن رايتس ووتش" مقطعين مصورين، لاعتداءات ارتكبتها مليشيا حفتر بحق رجل قُتل لاحقاً، وآخرون يمثلون بجثة مقاتل مُحتجز لديهم تابع لـ"حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً.

وفي التاسع من الشهر نفسه، أظهر مقطع مصور آخر ثلاثة رجال مسلحين يرتدون ملابس عسكرية يبدو منها أنهم تابعون لمليشيا حفتر، يلتفون حول رجل ممدد ووجهه إلى الأسفل في بركة من الدماء، ويقولون له "هذه نهايتكم "، في إشارة إلى قوات الحكومة.

ولفتت المنظمة إلى أنها سبق ووثقت إعدامات بإجراءات موجزة وتمثيلاً بجثث المقاتلين الخصوم من قبل قوات تابعة لحفتر في معقلها الشرقي في مدينة بنغازي (شرق) في عام 2017، وفق البيان ذاته.

ومؤخراً، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وجميع مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وكانت مليشيات حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، قد احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us