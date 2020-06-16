سياسة
3 دقيقة قراءة
لأول مرة منذ 45 عاماً.. مقتل جنود هنود في مواجهة مع الصين على الحدود
أعلنت الهند مقتل ثلاثة جنود بينهم ضابط كبير في الجيش، في اشتباكات مع قوات صينية على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، في حين اتهمت الصين القوات الهندية بتنفيذ "هجمات استفزازية" ضد قواتها على الحدود.
لأول مرة منذ 45 عاماً.. مقتل جنود هنود في مواجهة مع الصين على الحدود
تدور مواجهة منذ أكثر من شهر بين آلاف الجنود من البلدين، ولا يفصل بين القوات سوى بضع مئات من الأمتار في منطقة لاداخ بالقرب من التبت / Reuters
16 يونيو 2020

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود هنود، من بينهم ضابط كبير في الجيش، في اشتباكات مع قوات صينية على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وفقاً للجيش الهندي، في أول مواجهة تشهد مقتل جنود بين البلدين منذ عام 1975.

وقال الجيش في بيان، الثلاثاء، إن "مواجهة عنيفة" وقعت في وادي غلوان بمنطقة لاداخ مساء الاثنين، "حيث وقعت خسائر في صفوف الجانبين".

وذكر البيان أن "الخسائر في الأرواح على الجانب الهندي تشمل ضابطاً وجنديين"، وأن "كبار المسؤولين العسكريين من الجانبين يجتمعون حالياً لنزع فتيل الوضع".

وتدور مواجهة منذ أكثر من شهر بين آلاف الجنود من البلدين، ولا يفصل بين القوات سوى بضع مئات من الأمتار في منطقة لاداخ بالقرب من التبت، في حين عقد ضباط عسكريون ودبلوماسيون سلسلة من الاجتماعات في محاولة لإنهاء الأزمة دون أي اختراق.

ويقول المسؤولون الهنود إن الجنود الصينيين عبروا الحدود في لاداخ في أوائل مايو/أيار في ثلاث نقاط مختلفة، ونصبوا خياماً ونقاط حراسة وتجاهلوا التحذيرات بالمغادرة، ما أثار اشتباكات لفظية ورشقاً بالحجارة وعراكاً بالأيدي، في حين تناقلت القنوات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي مشاهد من هذه الحوادث.

من جهتها اتهمت الصين، الثلاثاء، القوات الهندية بتنفيذ "هجمات استفزازية" ضد قواتها على حدود البلدين في جبال الهيمالايا، ممَّا أدى إلى "صدامات مادية خطيرة" بين الجانبين.

وتعدّ تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان أول تعليق رسمي صيني على الاشتباكات التي قالت الهند إنها أسفرت عن مقتل ضابط هندي وجنديين يوم الاثنين.

ولم يذكر تشاو أي تفاصيل عن أي خسائر بشرية في الجانب الصيني، لكنه قال إن الصين احتجت بشدة على الحادث، في الوقت الذي لا تزال ملتزمة فيه بالحفاظ على "السلام والهدوء" على طول الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.

وقال تشاو: "لكن الأمر المذهل هو أنه في 15 يونيو/حزيران، انتهكت القوات الهندية بشكل خطير توافق الطرفين، وعبرت الحدود بشكل غير قانوني مرتين وشنت هجمات استفزازية على أفراد صينيين، ممَّا أدى إلى صدامات مادية خطيرة بين قوات الحدود من الجانبين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us