سياسة
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بلدية بكين تحذر: وضع انتشار فيروس كورونا في العاصمة الصينية "خطير جداً"
حذر ناطق باسم رئيس بلدية بكين، الثلاثاء، من أن الوضع الوبائي في العاصمة الصينية "خطير جداً" في حين أصيب أكثر من مئة شخص بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي إثر تجدد مفاجىء للوباء.
بلدية بكين تحذر: وضع انتشار فيروس كورونا في العاصمة الصينية "خطير جداً"
بدأ انتشار الحالات في سوق تشينفادي للمواد الغذائية بالجملة، أحد أكبر الأسواق في آسيا / Reuters
16 يونيو 2020

حذر ناطق باسم رئيس بلدية بكين، الثلاثاء، من أن الوضع الوبائي في العاصمة الصينية "خطير جداً"، في حين أصيب أكثر من مئة شخص بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي إثر تجدد مفاجىء للوباء.

وقال تشو هيجيان أمام الصحافيين إن بكين تخوض "سباقاً مع الزمن" في مواجهة الفيروس، مضيفاً أن العاصمة "يجب أن تأخذ الإجراءات الأكثر حزماً وتشدداً".

ورفعت المدينة التي يقطنها 21 مليون نسمة عدد الفحوصات التي تجريها للكشف عن الفيروس إلى أكثر من 90 ألف شخص يومياً.

وبينما يثير تجدد الوباء مخاوف من "موجة ثانية" أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنها تتابع "عن كثب" الوضع في بكين، متحدثة عن احتمال إرسال خبراء إضافيين في الأيام المقبلة.

وأعلنت بكين صباح الثلاثاء عن 27 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة منذ خمسة أيام إلى 106.

وانتشار هذه الحالات بدأ في سوق تشينفادي للمواد الغذائية بالجملة، أحد أكبر الأسواق في آسيا، حيث رصد الفيروس الأسبوع الماضي.

ومنذ ذلك الحين أغلقت أربعة أسواق أخرى في العاصمة بشكل كامل أو جزئي، ووضعت حوالى 30 منطقة سكنية مجاورة لها قيد حجر صحي.

وبات بإمكان طلاب المدارس الابتدائية والثانوية استئناف الدروس الآن من المنازل. وفي بقية أنحاء البلاد أعلنت مدن صينية عن وضع الوافدين من العاصمة قيد الحجر الصحي.

وقال مسؤول بمدينة شنغهاي الصينية، الثلاثاء، إن السلطات قررت وضع جميع الأشخاص القادمين إلى المدينة من مناطق تراوحت شدة كوفيد-19 فيها من متوسطة إلى شديدة، في حجر صحي لمدة 14 يوماً.

ويأتي تجدد الإصابات في حين تمكنت البلاد التي ظهر فيها وباء كوفيد-19 للمرة الأولى في نهاية السنة الماضية من القضاء على المرض عملياً في الأشهر الماضية.

وبحسب الأرقام الرسمية فقد أحصت الصين 83 ألفاً و221 إصابة بينها 4634 وفاة. ولم يتم الإعلان عن أي وفاة منذ شهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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