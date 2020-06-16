سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 يونيو/حزيران 2020
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خلاصات من TRT عربي: 16 يونيو/حزيران 2020
وزير الخارجية التركي يؤكد مواصلة بلاده المباحثات مع روسيا لضمان هدنة دائمة في ليبيا / AA
16 يونيو 2020

أهم الأحداث:

وزير الخارجية التركي يؤكد مواصلة بلاده المباحثات مع روسيا لضمان هدنة دائمة في ليبيا. ونتنياهو يريد مخطط الضم مرحلياً بعيداً عن أعين السلطة التشريعية.

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تركيا.. تواصل المباحثات مع روسيا لضمان هدنة دائمة في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، إن بلاده ستواصل المباحثات مع روسيا لضمان وقف إطلاق نار دائم في ليبيا. [TRT عربي]

وأوضح أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، اتفقا على مواصلة العمل المشترك من أجل هدنة دائمة في ليبيا. [TRT عربي]

وشدّد جاوش أوغلو على أن حفتر لم يدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي دعمته تركيا، ثم نصّب نفسه حاكماً لليبيا بعدما بدأ في تلقي الهزائم. [الأناضول]

مخطط الضمّ.. نتنياهو يريده مرحلياً بعيداً عن أعين السلطة التشريعية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يعتزم طرح "صفقة القرن" للتصويت أمام الكنيست، كما قال إنه يعتزم ضمّ نصف أراضي المنطقة "ج" التي تمثل 61% من مساحة الضفة الغربية. [TRT عربي]

في سياق آخر قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الاثنين، إنه أبلغ المبعوث الأممي لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، أن تحسين الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة سيكون مرهوناً بإعادة حركة حماس أسرى إسرائيليين لديها. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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