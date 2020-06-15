رحبت "العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها" بالقصف التركي على مواقع تنظيم PKK الإرهابي في مناطق شمال العراق.

والاثنين أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 81 هدفاً لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب-النسر".

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر تويتر، بشأن استهداف مواقع في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك، يتخذها الإرهابيون قواعد لهم شمالي العراق.

وأضاف الشيخ مزاحم الحويت المتحدث باسم "العشائر العربية في المناطق المتنازَع عليها: "إننا كعشائر عربية أول من يرحب بهذا القصف على مواقع PKK ونعتبره رداً على جرائم PKK بحق النساء العربيات المعتقَلات في سجون التنظيم واللاتي يتعرضن لعمليات تعذيب واغتصاب في سجون تحت الأرض في جبل سنجار".

وأوضح أن "هذه السجون تدار من قبل منظمة PKK، وإننا كعشائر عربية رصدنا في وقت سابق وجود أكثر من 8 سجون سرية تحت الأرض تضم نحو 50 معتقلاً من النساء والرجال".

وأكد أن العشائر العربية في وقت سابق طالبت بخروج تنظيم PKK من سنجار ومخمور لكونه تنظيماً إرهابياً ارتكب أبشع الجرائم بحقّ الانسانية منذ احتلاله لقضاء سنجار ومخمور وجزء من قضاء البعاج.

وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي يرتكب انتهاكات وجرائم وحفر أنفاق داخل جبل سنجار وأمام نظر القوات الأمنية.

وقال الحويت: "نطالب الحكومة العراقية وحكومة إقليم شمال العراق والبرلمان العراقي باتخاذ قرار طرد منظمة PKK من سنجار ومخمور حفاظاً على سلامة الموطنين الأبرياء".