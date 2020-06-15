سياسة
2 دقيقة قراءة
عشائر عربية ترحب بالقصف التركي على مواقع PKK الإرهابي شمالي العراق
أعلنت "العشائر العربية في المناطق المتنازَع عليها" دعمها القصف التركي الذي يستهدف مواقع تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، مشيرة إلى أن التنظيم ارتكب جرائم بحقّ النساء العربيات.
عشائر عربية ترحب بالقصف التركي على مواقع PKK الإرهابي شمالي العراق
القصف التركي دمّر 81 هدفاً لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق / AA
15 يونيو 2020

رحبت "العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها" بالقصف التركي على مواقع تنظيم PKK الإرهابي في مناطق شمال العراق.

والاثنين أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 81 هدفاً لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب-النسر".

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر تويتر، بشأن استهداف مواقع في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك، يتخذها الإرهابيون قواعد لهم شمالي العراق.

وأضاف الشيخ مزاحم الحويت المتحدث باسم "العشائر العربية في المناطق المتنازَع عليها: "إننا كعشائر عربية أول من يرحب بهذا القصف على مواقع PKK ونعتبره رداً على جرائم PKK بحق النساء العربيات المعتقَلات في سجون التنظيم واللاتي يتعرضن لعمليات تعذيب واغتصاب في سجون تحت الأرض في جبل سنجار".

وأوضح أن "هذه السجون تدار من قبل منظمة PKK، وإننا كعشائر عربية رصدنا في وقت سابق وجود أكثر من 8 سجون سرية تحت الأرض تضم نحو 50 معتقلاً من النساء والرجال".

وأكد أن العشائر العربية في وقت سابق طالبت بخروج تنظيم PKK من سنجار ومخمور لكونه تنظيماً إرهابياً ارتكب أبشع الجرائم بحقّ الانسانية منذ احتلاله لقضاء سنجار ومخمور وجزء من قضاء البعاج.

وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي يرتكب انتهاكات وجرائم وحفر أنفاق داخل جبل سنجار وأمام نظر القوات الأمنية.

وقال الحويت: "نطالب الحكومة العراقية وحكومة إقليم شمال العراق والبرلمان العراقي باتخاذ قرار طرد منظمة PKK من سنجار ومخمور حفاظاً على سلامة الموطنين الأبرياء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us