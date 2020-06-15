قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إن بلاده تتطلع "بكل شغف وحماس أكثر من أي وقت مضى إلى الترحيب بضيوفها من أنحاء العالم كافة في نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم 2022".

جاء ذلك في كلمة خلال حفل افتراضي بجاهزية استاد "المدينة التعليمية"، ثالث استادات مونديال 2022، الاثنين، بثّته قنوات BEIN SPORTS، ‏مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب جائحة كورونا.

وحيا أمير قطر "أبطال العصر من أفراد الطواقم الطبية والفرق العاملة في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء كورونا"، مضيفاً: "إننا على يقين أن الأيام القادمة ستكون أفضل بفضل شجاعتكم وتفانيكم وإخلاصكم".

ويقع الاستاد الجديد في العاصمة الدوحة، ويُعرف أيضا بـ"جوهرة الصحراء"، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مقعد، وهو أول استادات بطولة 2022 الذي يحصل على شهادة من فئة خمس نجوم في الاستدامة من برنامج نظام تقييم الاستدامة العالمي "جي ساس".

وفي تصريح له بالمناسبة، قال حسن الذوادي، الأمين العامّ للجنة العليا للمشاريع والإرث (حكومية): "الإعلان عن جاهزية استاد المدينة التعليمية، يُعد لحظة فارقة وخطوة إلى الأمام على طريق رحلتنا نحو تنظيم أول نسخة من كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي".

من جانبه قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "في ظل هذه الظروف التي يشهدها العالم، يبعث لنا استاد المدينة التعليمية برسالة تؤكّد أن كرة القدم ستعود من جديد، وبقدر من الشغف أكثر من أي وقت مضى".

بدوره قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022: "نفخر بالإعلان عن جاهزية الاستاد، ونتطلع إلى الاحتفال بمزيد من النجاحات على الطريق نحو انطلاق صافرة المونديال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".

ويأتي الإعلان عن جاهزية الاستاد المونديالي الثالث بعد إنجاز استاد خليفة الدولي، الذي تمت أعمال تطويره في 2017، واستاد الجنوب الذي استضاف نهائي بطولة كأس الأمير 2019.

وتستضيف قطر فاعليات المونديال من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخباً تتنافس على 8 ملاعب في قطر.

وفازت قطر في 2010 بفرصة استضافة المونديال، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية.