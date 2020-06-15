سياسة
2 دقيقة قراءة
تشليك: الدعم التركي لليبيا مستمرّ وتخريب اليونان بالمتوسط "أمراض طفولية"
أكّد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، دعم بلاده الكامل لحكومة السراج والليبيين بتعليمات من الرئيس أردوغان، مشدداً على أنه على وزير الدفاع اليوناني وغيره تعلُّم كيفية مخاطبة دولة كبيرة مثل تركيا.
تشليك: الدعم التركي لليبيا مستمرّ وتخريب اليونان بالمتوسط "أمراض طفولية"
أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية دعم بلاده الكامل لحكومة السراج / AA
15 يونيو 2020

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، في مؤتمر صحفي الاثنين، استمرار وقوف أنقرة إلى جانب الحكومة الليبية الشرعية وتقديم مختلف أنواع الدعم لها بما في ذلك الدعم العسكري، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف تشليك: " تركيا تقف إلى جانب حكومة السراج وأشقائنا الليبيين، وستقدّم مختلف أنواع الدعم سواء العسكري وغيره بتعليمات من الرئيس أردوغان".

واستنكر تشليك مواقف اليونان وقبرص الرومية في ما يتعلق ببحر إيجه وشرق المتوسط.

وقال: "بينما نسعى للسلام في بحر إيجه وشرق المتوسط، نعتبر التخريب المستمر من اليونان أو قبرص الجنوبية أمراضاً طفولية"

وشدّد تشليك على أنه "على وزير الدفاع اليوناني وغيره تعلُّم كيفية مخاطبة دولة كبيرة مثل تركيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us