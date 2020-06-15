أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، في مؤتمر صحفي الاثنين، استمرار وقوف أنقرة إلى جانب الحكومة الليبية الشرعية وتقديم مختلف أنواع الدعم لها بما في ذلك الدعم العسكري، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف تشليك: " تركيا تقف إلى جانب حكومة السراج وأشقائنا الليبيين، وستقدّم مختلف أنواع الدعم سواء العسكري وغيره بتعليمات من الرئيس أردوغان".

واستنكر تشليك مواقف اليونان وقبرص الرومية في ما يتعلق ببحر إيجه وشرق المتوسط.

وقال: "بينما نسعى للسلام في بحر إيجه وشرق المتوسط، نعتبر التخريب المستمر من اليونان أو قبرص الجنوبية أمراضاً طفولية"

وشدّد تشليك على أنه "على وزير الدفاع اليوناني وغيره تعلُّم كيفية مخاطبة دولة كبيرة مثل تركيا".