أكد السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز الاثنين، أن تنظيم PKK الإرهابي عدو مشترك لتركيا والعراق و"يجب سحق رأسه".

جاء ذلك في تغريدة ليلدز تعليقاً منه على عملية "المخلب-النسر" التركية ضد أوكار PKK الإرهابي شمالي العراق.

وقال السفير التركي إن "تنظيم PKK الإرهابي يجرم بحق الأطفال والمعلمين، ويريق دماء الشهداء المقدسة".

وأضاف أن PKK "يقتل الأطفال، ويقتل المعلمين، ويتسبب في إراقة دماء الشهداء المقدسة، إنه تنظيم إرهابي، وعدو مشترك يجب سحق رأسه".

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد-الاثنين، أطلقت القوات المسلحة التركية عملية "المخلب-النسر" العسكرية ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع: "انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

كما هنأ وزير الدفاع التركي خلوصي أقار طياري سلاح الجو العائدين إلى قواعدهم العسكرية بعد ضرب أوكار إرهابيي PKK شمالي العراق، على تكلُّل العملية بالنجاح.

جدير بالذكر أن تنظيم PKK الإرهابي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والبلدات، ويحتلّ عددا كبيراً من القرى في المنطقة.