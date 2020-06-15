يستعيد الأوروبيون الاثنين، بعد ثلاثة أشهر من العزل داخل الحدود الوطنية، حقّ السفر بشكل أسهل من دولة إلى أخرى داخل الاتحاد الأوروبي بسبب تراجع حدة وباء كورونا العالمي، في الوقت الذي ما زال فيه الفيروس بعيداً عن الزوال.

وثمة تركيز شديد على الحاجة إلى الحذر المستمر مرة أخرى مع ارتفاع نسبة الإصابات مجدداً في الصين، حيث ظهر مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس المستجد، لأول مرة العام الماضي.

إعادة فتح الحدود الأوروبية

فتحت إيطاليا وكرواتيا وبولندا حدودها دون قيود الأسبوع الماضي. وأتاحت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان بدورها الاثنين، حرية التنقل مجدداً مع الدول كافة في القارة العجوز. ومن غير المتوقع أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، إعادة فتح أبوابها للزوار من خارج القارة حتى بداية يوليو/تموز على الأقلّ، وربما لاحقاً.

باريس تتهيأ لاستقبال السياح

تستعيد باريس، المدينة التي يزورها أكبر عدد من السياح في العالَم، تدريجياً وضعها الطبيعي.

وسمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها بعدما فتحت مساحاتها الخارجية في أوائل يونيو/حزيران، وسيتمكن السياح من زيارة برج إيفل، بشرط أن يصعدوا عبر السلالم.

وفي فرنسا حيث أودى كورونا المستجدّ بنحو 30 ألف شخص، اعتبر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الاثنين أن بلاده "تجاوزت الجزء الأكبر من وباء كوفيد-19"، مشيراً الى أن مكافحة كورونا المستجد لم تنتهِ بعد، وستستأنف دور الحضانة والمدارس والكليات نشاطها بدوام كامل اعتباراً من 22 يونيو/حزيران.

لندن.. السماح بفتح جميع المتاجر

بات مسموحاً للمتاجر كافة في إنجلترا باستئناف عملها مع بدء مرحلة جديدة من رفع العزل في المملكة المتحدة.

ولم يبقَ إلا المتاجر التي تُعتبر "أساسية"، مثل محلات المواد الغذائية والصيدليات، مفتوحةً خلال فترة العزل التي بدأت أواخر مارس/آذار من أجل احتواء تفشي الوباء.

تركيا تحذّر

حذر وزير الصحة فخر الدين قوجه من أن البلاد "تبتعد عن الهدف" بعد أن ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة فوق 1500 في غضون 24 ساعة بعد تخفيف القيود.

السعودية.. الوفيات تتخطى ألفاً

وصلت أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في السعودية إلى أكثر من ألف، وسط تزايد في الإصابات قبل أسابيع من بدء موسم الحج في يوليو/تموز، حسبما أعلنت وزارة الصحة الاثنين.

وتوُفي في المملكة 1011 شخصاً مع تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات 132048 بينها 4507 إصابات الاثنين، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء في السعودية.

وبين الإصابات، وهي الأعلى في منطقة الخليج، سُجّل تعافي 87890 شخصاً.

وكانت المملكة علّقت في وقت سابق أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، كما دعت إلى التريّث قبل المضي بخطط السفر لأداء الحج، على أن تتخّذ قراراً بشأن المضي بموسم الحج السنوي خلال الأيام المقبلة.

الصين.. خشية من قفزة لعدد الإصابات

شهدت الصين في نهاية الأسبوع الفائت ارتفاعاً في عدد الإصابات تَركَّز حول سوق شينفادي العملاقة في جنوب بكين التي كانت بمنأى نسبياً عن الوباء.

ومنذ الجمعة سجّلت العاصمة 75 إصابة جديدة بالمرض، وأوصت مدن عدة في البلاد سكانها بتجنّب الذهاب إلى بكين.

وقررت سلطات بكين الاثنين إقفال جميع المراكز الرياضية والثقافية مجدداً.

الهند.. مشارح ممتلئة

في الهند أفادت وسائل إعلام بأن كثيرين يُتوفون بعد رفض المستشفيات استقبالهم بسبب نقص الأسرّة، في الوقت الذي سُجّل فيه أكثر من ألف إصابة يومياً في نيودلهي.

وأعلنت السلطات إعادة فرض تدابير العزل على سكان مدينة تشيناي الكبيرة اعتباراً من الجمعة.

وفي البلاد التي سجّلت رسمياً نحو تسعة آلاف وفاة وأكثر من 300 ألف إصابة، تكتظ المشارح بالجثث بسبب عجز عاملي المدافن والمحارق عن مجاراة مسار الوفيات.

باكستان.. تحذير حكومي

في باكستان حذّرت الحكومة من أن عدد الإصابات بكورونا المستجدّ في البلاد قد يتضاعف بحلول نهاية يونيو/حزيران ويتجاوز مليوناً في أواخر يوليو/تموز.

أكثر من 430 ألف وفاة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 433,493 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون ديسمبر/الأوّل، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 في مطلع فبراير/شباط، تبقى البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 115,732 وفاة من أصل 2,094,069 إصابة.

تأتي بعدها البرازيل بتسجيلها 43,332 وفاة وبريطانيا بـ41,698 وفاة ثمّ إيطاليا بـ34,345 وفاة وفرنسا ـ29,407 وفيات.