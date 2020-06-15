سياسة
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الطاقة الذرية تطالب إيران بالتعاون الكامل في عمليات التفتيش
طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران التعاون معها للوصول السريع إلى المواقع التي حددتها لإجراء عمليات التفتيش، في حين تطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية.
الطاقة الذرية تطالب إيران بالتعاون الكامل في عمليات التفتيش
طهران تطالب الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية / AA
15 يونيو 2020

طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران التعاون معها للوصول السريع إلى المواقع التي حددتها لإجراء عمليات التفتيش.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية رافائيل ماريانو غروسي، في كلمة خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الاثنين في فيينا، أن إيران لم تسمح للوكالة بالدخول لمنشأتين منذ 4 أشهر.

وقال غروسي: "أحث إيران للتعاون الكامل معنا والسماح بالوصول السريع للمنشآت التي حددناها". وأشار إلى أن إيران لم تدخل في مفاوضات جادة مع الوكالة بشأن الأمور المتعلقة بالمواد والأنشطة غير المعلن عنها منذ ما يقرب من عام.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، إنها تحققت من "تركيب طهران أو بدئها بتركيب 56 جهازاً للطرد المركزي".

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.

وقررت واشنطن بانسحابها فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات بطهران، ما دفع بعض الشركات، خصوصاً الأوروبية، إلى التخلي عن استثماراتها هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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