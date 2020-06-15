سياسة
2 دقيقة قراءة
السلطات الليبية تأمر باعتقال 20 من حلفاء حفتر لارتكابهم جرائم في ترهونة
أمرت السلطات الليبية بإلقاء القبض على 20 من حلفاء خليفة حفتر وعلى رأسهم أبناء الكاني الذين قادوا عصابة إجرامية تحالفت مع مليشيا حفتر، وارتكبت جرائم المقابر الجماعية في ترهونة.
السلطات الليبية تأمر باعتقال 20 من حلفاء حفتر لارتكابهم جرائم في ترهونة
النائب العام الليبي أصدر أمر قبض بحق 20 متهماً بارتكاب جرائم المقابر الجماعية في ترهونة / Reuters
15 يونيو 2020

أصدرت السلطات الليبية، الاثنين، أمراً بالقبض على 20 من حلفاء الانقلابي خليفة حفتر، بتهمة ارتكاب جرائم المقابر الجماعية في ترهونة جنوب شرق طرابلس.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشره حساب عملية "بركان الغضب" التابع للجيش الليبي على موقع فيبسوك.

وأفاد البيان بأن "النائب العام الليبي أصدر أمر قبض بحق 20 متهماً بارتكاب جرائم المقابر الجماعية في ترهونة".

وأردف "على رأسهم أبناء الكاني الذين قادوا عصابة إجرامية تحالفت مع مليشيات حفتر الإرهابية والمرتزقة".

وأرفق البيان صور المتهمين الرئيسيين "محمد خليفة الكاني، وعبد الرحمن الكاني، وعمر الكاني، إضافة إلى أسماء 17 متهماً آخرين".

والأحد دعت الحكومة الليبية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن عدد المقابر الجماعية في ترهونة وصل حتى الآن إلى 11 مقبرة، تم دفن بعض أصحابها أحياء، وبينهم أطفال ونساء، في مشهد مروع يندى له جبين الإنسانية.

وتمكن الجيش الليبي، في 5 يونيو/حزيران الجاري، من تحرير مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة، وكشف جرائم مقابر جماعية قادتها عائلة الكاني التابعة لمليشيات حفتر، والمرتزقة الأجانب القادمون من أوروبا الشرقية وإفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us