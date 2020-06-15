يعتزم رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين، الاجتماع بزعماء ومسؤولين عرب لمناقشة تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، الأحد، أنّ "كوهين يعتزم إجراء محادثات مع زعماء ومسؤولين في دول عربية من بينها مصر والأردن، بهدف مناقشة وفهم مواقف هذه الدول حيال خطة الضمّ".

ويهدف يوسي من الاجتماعات إلى تخفيف حدة ردود أفعال هذه الدول تجاه خطوة الضمّ. ولم تحدد القناة أسماء المسؤولين أو الزعماء الذين يعتزم رئيس "الموساد" الاجتماع بهم، في حين لم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصر والأردن على ما أوردته القناة الإسرائيلية.

ومؤخراً أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن الحكومة الإسرائيلية تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز المقبل.

والشهر الماضي أعلنت القيادة الفلسطينية أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب قرار الضم.