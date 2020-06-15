قال مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية الأحد، إن ريشارد بروكس، وهو شاب أسود قتله ضابط شرطة أبيض في مدينة أتلانتا الجمعة، توفي إثر إصابته بالرصاص في الظهر.

وأثارت وفاة بروكس الاحتجاجات مجدداً في أتلانتا بعد أيام من مظاهرات انطلقت في أنحاء العالم تنديداً بالعنصرية ووحشية الشرطة، عقب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه في مدينة منيابوليس الأمريكية يوم 25 مايو/أيار الفائت.

وذكر محقق بمكتب الطبيب الشرعي في بيان أن تشريح جثة بروكس (27 عاماً) الذي أجري الأحد أظهر أنه توفي نتيجة خسارة كمية من الدم وجروح بالأعضاء نتيجة عيارين ناريين. وأوضح البيان أن سبب الوفاة هو القتل.

ووقعت المواجهة بين بروكس والشرطة بعدما اتصل موظف مطعم في أتلانتا بالسلطات للإبلاغ عن شخص غلب عليه النوم داخل سيارته وهي متوقفة في طابور تسلم الطلبات.

وكانت المواجهة ودية في بدايتها وفقاً للكاميرا المثبتة في ملابس الضابط وكاميرا أخرى للمراقبة، حيث قبل الشاب الخضوع لاختبار للكشف عن المخدرات والخمور، وتحدث عن عيد ميلاد طفلته.

لكن تسجيل فيديو صوره أحد المارة أظهر مقاومة بروكس لضابط حاول إلقاء القبض عليه وضابط آخر بالموقع، قبل أن يتمكن من الفكاك منهما والركض في ساحة لانتظار السيارات ومعه ما بدا أنه مسدس صاعق انتزعه من أحدهما.

وأظهرت لقطات أخرى صورتها كاميرات المطعم بروكس وهو يدير رأسه ويركض موجهاً المسدس على الأرجح نحو الضابطين اللذين يطاردانه، قبل أن يطلق أحدهما النار عليه من مسدسه ليسقط الشاب على الأرض.

وكانت رئيسة بلدية المدينة كيشا لانس بوتمس أعلنت أنها قبلت الاستقالة الفورية لقائدة شرطة أتلانتا إريكا شيلدز بعد وفاة بروكس.