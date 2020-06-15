سياسة
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تركيا.. عملية "المخلب-النسر" تدمر 81 هدفاً للإرهابيين شمالي العراق
وجه خلوصي أقار عبر جهاز اللاسلكي كلمة للطيارين العائدين إلى قواعدهم العسكرية بعد ضرب أوكار إرهابيي PKK شمالي العراق ونجاح عملية "المخلب-النسر"، وتمكنها من تدمير 81 هدفاً للإرهابيين.
تركيا.. عملية "المخلب-النسر" تدمر 81 هدفاً للإرهابيين شمالي العراق
وزير الدفاع التركي يهنئ الطيارين بنجاح عملية "المخلب-النسر" / AA
15 يونيو 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تدمير 81 هدفاً لمنظمة PKK الإرهابية شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب-النسر".

ونشرت الوزارة بياناً عبر تويتر، بشأن استهداف مواقع في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك، يتخذها الإرهابيون قواعد لهم شمالي العراق، مؤكدة أنه "تم تدمير 81 هدفاً، تشمل كهوفاً و مخابئ وتحصينات لإرهابيي PKK"، مشيرة إلى أن المقاتلات عادت إلى قواعدها في تركيا سالمة عقب تنفيذ مهامها.

وأشارت إلى أن العملية، التي أسفرت عن خسائر كبيرة للتنظيم الإرهابي، استخدمت فيها ذخائر محلية الصنع، موضحة أنها راعت خلال تخطيط العملية وتنفيذها حماية أرواح المدنيين وأملاكهم، لافتة إلى أن القوات المسلحة التركية ستواصل بحزم مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.

نجاح العملية

من جانبه هنأ وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، طياري سلاح الجو بنجاح عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمالي العراق.

وعبر جهاز اللاسلكي وجّه أقار كلمة للطيارين العائدين إلى قواعدهم العسكرية بعد ضرب أوكار إرهابيي PKK شمالي العراق.

وقال أقار: "لقد تكللت عملية المخلب - النسر بالنجاح بفضل تضحياتكم وبطولاتكم"، مؤكداً تدمير أوكار الإرهاب خلال العملية.

وأضاف: "تدمرت أوكار الإرهابيين التي كانوا منها ينفذون استفزازاتهم ضد بلادنا وشعبنا ومخافرنا وقواعدنا العسكرية، ويحاولون انطلاقاً منها شن هجمات إرهابية".

وتابع الوزير: "لذا نهنئكم جميعاً، ونفخر بكم، وبالنيابة عن نفسي وعن رئيس الأركان وقادة القوات نهنئكم على ما قدمتموه، الوطن ممتن لكم".

بدورهم أعرب الطيارون عن شكرهم لوزير الدفاع، قائلين: "نحن القوة الضاربة للقوات الجوية مستعدون دائماً لإنجاز المهام الموكلة إلينا".

وفي وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، أطلقت القوات المسلحة التركية عملية "المخلب-النسر" العسكرية ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع: "انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

جدير بالذكر أن تنظيم PKK الإرهابي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والبلدات ويحتل عدداً كبيراً من القرى في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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