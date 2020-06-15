سياسة
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أوروبا تبدأ في إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر
تخفف الدول الأوروبية من القيود المفروضة على الحدود لمكافحة فيروس كورونا، لكن استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا ومجموعة من القيود في أماكن أخرى تعني أن عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا تزال بعيدة المنال.
أوروبا تبدأ في إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر
حث الاتحاد الأوروبي أعضاء شينجن الأسبوع الماضي على رفع القيود المفروضة على الحدود بحلول 15 يونيو/حزيران / Reuters
15 يونيو 2020

تخفف الدول الأوروبية، الاثنين، بعض القيود التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا، لكن استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا ومجموعة من القيود في أماكن أخرى واعتماد أساليب جديدة في العمل، تعني أن عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا تزال بعيدة المنال.

وتدير منطقة شينغن المؤلفة من 22 دولة عضوة بالاتحاد الأوروبي، علاوة على آيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا، معابر خالية من القيود، لكن معظمها ظلت مغلقة طوال ثلاثة أشهر باستثناء حركة البضائع والموظفين العاملين في قطاعات حيوية.

وحثت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، أعضاء شينغن الأسبوع الماضي على رفع القيود المفروضة على الحدود بحلول الاثنين، للسماح بإعادة فتح تدريجية أمام الدول الأخرى اعتباراً من يوليو/ تموز.

وقد يسهم الإجراء في إنقاذ جزء من موسم الصيف بالنسبة إلى صناعة السفر والسياحة المتضررة في أوروبا. ويشكل القطاع بجانب الترويح والثقافة ما يصل إلى 10% من اقتصاد الاتحاد الأوروبي، ويسهم بنسبة أكبر في الدول المطلة على البحر المتوسط.

ولن تسمح إسبانيا بدخول سائحين أجانب حتى 21 يونيو/حزيران، مع منح استثناءات لبعض الجزر الإسبانية. وفي باقي الدول يعتمد الحق في السفر على محل الإقامة الحالية والوجهة المقصودة.

وكان 3.5 مليون شخص في المتوسط يمرون عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي يومياً قبل الأزمة، وفقاً لتقرير للبرلمان الأوروبي العام الماضي، منهم نحو 1.7 مليون عامل.

ويباشر كثير من هؤلاء العمال وظائفهم حالياً من المنازل، في حين يتوقع أن يتسبب استمرار القيود والمخاوف الصحية في كبح السياحة وسفر الأعمال.

ويشهد مطار بروكسل نحو 60 رحلة في أول يوم بعد استئناف النشاط، وتشكل 10 بالمئة من طاقته المعتادة التي تصل إلى 600 رحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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