سياسة
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الجيش اللبناني يعلن اختراق 5 طائرات إسرائيلية "معادية" أجواء البلاد
اخترقت 5 طائرات إسرائيلية الأجواء اللبنانية بحسب ما أعلنه الجيش اللبناني، بينها 4 طائرات حربية وطائرة استطلاع، حلقت فوق بيروت وضواحيها، وجنوباً فوق مختلف المناطق اللبنانية.
الجيش اللبناني يعلن اختراق 5 طائرات إسرائيلية "معادية" أجواء البلاد
تتكرّر عادة وقائع اختراق الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية، لا سيما منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في البلاد / AP
15 يونيو 2020

أعلن الجيش اللبناني، في بيان الأحد، عن اختراق 5 طائرات إسرائيلية معادية أجواء البلاد، وأشار إلى أن "4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اليوم، وحلقت جنوباً فوق مختلف المناطق اللبنانية، قبل أن تغادر".

وكشف الجيش في بيان ثانٍ مساء الأحد، أن طائرة استطلاع "تابعة للعدو الإسرائيلي" اخترقت الأجواء السبت، وحلقت فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، قبل أن تغادر الأجواء أيضاً.

ولم تعلّق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الوقائع حتى ليل الأحد.

وكان الجيش اللبناني أعلن في 10 يونيو/حزيران الجاري، اختراق 8 طائرات إسرائيلية "معادية" الأجواء اللبنانية، فوق بلدات علما ورميش والناقورة ويارون وميس الجبل، وفوق البحر مقابل بلدة الناقورة وصولاً إلى بيروت، بحسب ما نقلته حينها الوكالة الوطنية للإعلام المحلية.

وتتكرّر عادة وقائع اختراق الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية بين الحين والآخر، لا سيما منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في البلاد العام الماضي.

وتزامنت الاختراقات الأخيرة مع تجدد الاحتجاجات في البلاد، إذ شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، احتجاجات شعبية منددة بالفساد المالي، في حين أعرب محتجون في مدينة طرابلس عن رفضهم الفوضى وأعمال العنف، مع تمسكهم بالمطالب الاحتجاجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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