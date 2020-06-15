سياسة
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الجيش التركي يطلق عملية "المخلب-النسر" ضد تنظيم PKK الإرهابي
شنت طائرات تركية غارات استهدفت مواقع تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق في إطار عملية "المخلب-النسر" التي أطلقتها القوات المسلحة التركية وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين.
الجيش التركي يطلق عملية "المخلب-النسر" ضد تنظيم PKK الإرهابي
قالت وزارة الدفاع التركية إن العملية تأتي في إطار حق الدفاع عن النفس النابع من القانون الدولي / AA
15 يونيو 2020

أطلقت القوات المسلحة التركية عملية باسم "المخلب-النسر" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية منتصف ليل الأحد/الاثنين.

وقالت الوزارة: "انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

وأشرف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على إدارة وقيادة عملية "المخلب-النسر" العسكرية في مركز عمليات قيادة القوات الجوية.

وشارك أقار في إدارة وقيادة العملية كل من رئيس أركان الجيش التركي يشار غولر، وقائد القوات البرية أُميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أكيوز، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.

وفجر الاثنين أعلنت وزارة الدفاع أن طائرات تركية استهدفت مواقع تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب-النسر".

وقالت الوزارة في بيان: إن "استفزازات المنظمة الإرهابية ومحاولاتها شن هجمات ضد مخافرنا وقواعدنا العسكرية الحدودية زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، مما يهدد أمن شعبنا وحدودنا".

وأضافت: أن "العملية الجوية ضد الأوكار الإرهابية تتواصل في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك التي يتخذها الإرهابيون قاعدة لهم شمالي العراق".

وأوضحت الوزارة أن "العملية من أجل ضمان أمن شعبنا وحدودنا، عبر تحييد منظمة PKK والعناصر الإرهابية الأخرى، في إطار حق الدفاع عن النفس النابع من القانون الدولي".

جدير بالذكر أن تنظيم PKK الإرهابي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والبلدات، ويحتل عدداً كبيراً من القرى في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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