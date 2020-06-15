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ليبيا تدعو لإحالة "مقابر حفتر" الجماعية بترهونة إلى الجنائية الدولية، والسلطات الصينية تجري فحوصاً للكشف عن إصابات كورونا بعد ظهوره مجدداً في العاصمة.

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ليبيا تدعو لإحالة "مقابر حفتر" الجماعية بترهونة إلى الجنائية الدولية

دعت الحكومة الليبية، الأحد، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية على صفحتها بفيسبوك. [TRT عربي]

وأضاف سيالة في رسالته أن عدد المقابر، بعد الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الانقلابي خليفة حفتر في ترهونة، وصل حتى الآن إلى إحدى عشرة مقبرة، تم دفن بعض أصحابها أحياء، وبينهم أطفال ونساء، في مشهد مروع يندى له جبين الإنسانية. [

TRT عربي

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وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. [الأناضول]

ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية، مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر ومليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. [الأناضول]

كورونا.. عمليات فحص واسعة وتدابير إغلاق بالصين وإصابات جديدة في أمريكا

أجرت السلطات الصينية فحوصاً واسعة النطاق للكشف عن إصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) الأحد، بعدما ظهر الوباء مجدداً في العاصمة بكين، ما استدعى إصدار تحذيرات من السفر في أنحاء البلاد وسط مخاوف تفشيه مجدداً. [TRT عربي]

وتمّ احتواء الوباء بدرجة كبيرة في الصين عبر فرض تدابير إغلاق مشددة مطلع العام قبل أن يجري رفعها فيما بعد. [TRT عربي]

لكن اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات المحلية في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة أثار قلقاً واسعاً وعزز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.

وأعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة الأحد تسجيل 57 إصابة جديدة الأحد، 36 منها حالة عدوى في بكين جميعها على صلة بسوق "شينفادي". [وكالة فرانس برس]

وسجّلت إصابتان محليتان كذلك لشخصين في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد، حيث كان المصابان على اتصال وثيق بالذين أعلنت إصابتهم في بكين. [وكالة فرانس برس]

وأما باقي الإصابات الـ19 فكانت لمواطنين صينيين عادوا من الخارج. [وكالة فرانس برس]