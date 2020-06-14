سياسة
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إسطنبول.. مظاهرة تندد بالعنصرية وتحتج على مقتل جورج فلويد
شهدت مدينة إسطنبول مظاهرة تندد بالعنصرية وتحتج على مقتل "فلويد" أمام مبنى القنصلية العامة الأمريكية، وسط تدابير أمنية.
إسطنبول.. مظاهرة تندد بالعنصرية وتحتج على مقتل جورج فلويد
خرج العشرات في إسطنبول بمظاهرة تندد بمقتل الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة
14 يونيو 2020

شهدت مدينة إسطنبول التركية، الأحد، مظاهرة احتجاج على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، على يد الشرطة.

وذكرت وكالة الأناضول أن مجموعة من المتظاهرين احتجوا على مقتل فلويد، بمنطقة "ساريير" أمام مبنى القنصلية العامة الأمريكية.

ورفع المتظاهرون لافتات عليها صور فلويد، ورددوا شعارات منددة بعنف وعنصرية الشرطة الأمريكية، وسط تدابير أمنية.

وأدى مقتل فلويد (46 عاماً) في 25 مايو/أيار الماضي، على يد ضابط شرطة أبيض في مدينة مينيابوليس شمالي الولايات المتحدة إلى موجة من المظاهرات المناهضة للعنصرية في أنحاء الولايات المتحدة والعالم أجمع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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