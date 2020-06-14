سياسة
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تركيا.. تعافي 1330 من كورونا يرفع الحصيلة إلى 151 ألفاً و417
أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، تعافي 1330 مصاباً من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 151 ألفاً و417، فيما ارتفعت حصيلة اختبارات كورونا إلى مليونين و632 ألفاً و171، إثر إجراء أكثر من 45 ألف اختبار.
تركيا.. تعافي 1330 من كورونا يرفع الحصيلة إلى 151 ألفاً و417
أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، تعافي 1330 مصاباً من فيروس كورونا / AA
14 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، تعافي 1330 مصاباً من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 151 ألفاً و417.

وذكرت الوزارة، في تحديثها لإحصائيات الفيروس، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 178 ألفاً و239، إثر تشخيص 1562 إصابة.

كما ارتفعت حصيلة اختبارات كورونا إلى مليونين و632 ألفاً و171، إثر إجراء أكثر من 45 ألف اختبار.

وأوضحت البيانات، أن 717 مصاباً يخضعون للرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة، و290 مصاباً موصولون بأجهزة التنفس.

كما أظهرت بيانات الصحة، 15 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و807.

وفي معرض تعليقه على بيانات كورونا، الأحد، شدد وزير الصحة فخر الدين قوجة، على ضرورة وأهمية الالتزام بتدابير الوقاية، خلال مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و929 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 433 ألفاً، وتعافى أكثر من 4 ملايين و74 ألفاً، بحسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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