سياسة
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تاجوراء الليبية تطلق اسم السلطان "سليمان القانوني" على طريق في المدينة
أعلن عميد بلدية مدينة تاجوراء الليبية، حسين بن عطية، إطلاق اسم السلطان العثماني سليمان القانوني على طريق في المدينة، لتميزها بالعلاقة مع الجيش العثماني وقائده "سليمان القانوني" الذي أرسل قوات وقيادات لمساعدة أهل طرابلس في تحرير مدينتهم.
تاجوراء الليبية تطلق اسم السلطان "سليمان القانوني" على طريق في المدينة
تاجوراء الليبية تطلق اسم السلطان “سليمان القانوني” على طريق في المدينة / وسائل التواصل
14 يونيو 2020

أعلن عميد بلدية مدينة تاجوراء الليبية، حسين بن عطية، الأحد، إطلاق اسم السلطان العثماني سليمان القانوني على طريق في المدينة.

وقال بن عطية في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك": "تتميز تاجوراء بخصوصية العلاقة القديمة والمتينة بالعاصمة، بكونها حامية طرابلس من الشرق وتتميز دائماً بدفاعها المستميت عن العاصمة".

وأضاف "تتميز كذلك بالعلاقة بالجيش العثماني الذي بفضل قائده المظفر “سليمان القانوني" الذي أرسل قوات وقيادات أهمها القائد العثماني مراد آغا الذي قدم في جيش لمساعدة أهل طرابلس في تحرير مدينتهم، حيث بني بتاجوراء المسجد المعروف “مراد آغا“، و تم تحرير طرابلس بفضل الله “عام الخير” 1551".

وأوضح عميد البلدية “تقديراً منا لتلك القوات التي قدمت لتاجوراء من ناحية الحميدية عند منارة الفنار“، وقامت بترتيب صفوف المقاتلين والأهالي الذين دفعوا دماءهم وأرواحهم مع بقية سكان طرابلس، وتم تحرير طرابلس، فإن بلدية تاجوراء قررت رسمياً تسمية الطريق الذي يبدأ من منارة الحميدية “الفنار” وصولا ًإلى جزيرة الدوران المعروفة بـ“جزيرة إسبان“، المنطقة التي نزل بها جنود الإسبان عند احتلال طرابلس، ليكون الاسم الرسمي لذلك الطريق هو طريق سليمان القانوني“.

جاء ذلك، بعد يوم واحد من إزالة السلطات السعودية لافتة تحمل اسم “سليمان القانوني” من أحد شوارع العاصمة الرياض، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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