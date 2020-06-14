أجرت السلطات الصينية فحوصاً واسعة النطاق للكشف عن إصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) الأحد، بعدما ظهر الوباء مجدداً في العاصمة بكين، ما استدعى إصدار تحذيرات من السفر في أنحاء البلاد وسط مخاوف تفشيه مجدداً.

وتمّ احتواء الوباء بدرجة كبيرة في الصين عبر فرض تدابير إغلاق مشددة مطلع العام قبل أن يجري رفعها فيما بعد.

لكن اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات المحلية في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة أثار قلقاً واسعاً وعزز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.

سوقشينفادي

وأعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة الأحد تسجيل 57 إصابة جديدة الأحد، 36 منها حالة عدوى في بكين جميعها على صلة بسوق "شينفادي".

وسجّلت إصابتان محليتان كذلك لشخصين في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد حيث كان المصابان على اتصال وثيق مع الذين أعلنت إصابتهم في بكين.

وأما باقي الإصابات الـ19 فكانت لمواطنين صينيين عادوا من الخارج.

وكانت لياونينغ بين عدة مقاطعات نصحت سكانها بتجنّب السفر إلى بكين نظراً لتفشي الوباء مجدداً، إضافة إلى مدن مثل تيانجين القريبة وأخرى في مقاطعة خبي المحيطة ببكين.

وأعلنت السلطات المحلية في بعض المدن أنه سيكون على القادمين من بكين الخضوع لحجر صحي.

أما في العاصمة، ففرضت تدابير إغلاق على جزء صغير للغاية من المدينة التي تضم 11 مسكناً قرب السوق الذي يوفر معظم منتجات المدينة الطازجة.

وأعلن مسؤولون الأحد أنه سيتم إخضاع 46 ألفاً من سكان المنطقة المحيطة بالسوق لفحص كورونا (كوفيد-19) بينما أقيمت 24 نقطة فحص.

وسيكون كذلك على جميع العاملين في شينفادي الخضوع للفحص.

وتم حتى الآن فحص 10881 شخصاً في المنطقة بينما تم الكشف عن ثماني إصابات أخرى الأحد، غير مشمولة في حصيلة لجنة الصحة الوطنية التي صدرت في وقت سابق وتحصي إصابات الساعات الـ24 السابقة لصدورها.

وقالت امرأة تدعى غوو لوكالة الصحافة الفرنسية بينما وقفت تحت أشعة الشمس الحارقة في ملعب بانتظار دورها لإجراء الفحص "زرت سوق شينفادي ولذا أريد أن أتأكد بأنني لم أصب".

وأضافت "قيل لنا إنه بعد الفحوص، إذا تأكدت الإصابة، فسيجري نقلنا مباشرة إلى المستشفى".

وأفادت صحيفة الشعب التابعة للحزب الشيوعي أن من بين المصابين الذين سجّلوا الأحد، رجلاً يبلغ 56 عاماً يعمل سائق حافلة في المطار وزار سوق شينفادي في مطلع حزيران/يونيو قبل أن يُصاب بالفيروس.

وأغلقت السلطات الأحد جزءاً من السوق. فيما منعت مئات من عناصر الشرطة والأمن إضافة إلى عشرات من عناصر القوات الخاصة للشرطة، الناس من الدخول إلى المكان.

وبدأت جهود تعقّب الأشخاص الذين زاروا السوق في كافة أنحاء المدينة، إذ بعثت الشركات ولجان الأحياء رسائل إلى الموظفين والسكان ليبلّغوا عن تحركاتهم الأخيرة.

قلقبشأنإمداداتبيعالأغذية

وظهر فيروس كورونا أواخر العام الماضي في سوق مدينة ووهان وسط البلاد لبيع لحم الحيوانات البرية كغذاء.

وسلّط تفشي الوباء مؤخراً في بكين الأضواء على سلامة سلسلة إمدادات الغذاء في المدينة.

وأفادت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة أن الفيروس رصد على ألواح التقطيع المستخدمة لسمك السلمون المستورد، مشيرة إلى أن المتاجر الكبرى أزالت مخزوناتها من السلمون.

وأمرت سلطات بكين بفحص سلامة الأغذية في المدينة مع التركيز على اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك في محلات البقالة والمستودعات وخدمات المطاعم.

وقال بائع خضار يدعى سان في سوق آخر في وسط بكين إن "الناس يشعرون بالخوف".

وأغلقت سلطات المدينة تسع مدارس ورياض أطفال بالقرب من شينفادي، وعلقت مناسبات رياضية ورحلات المجموعات السياحية عبر المقاطعات في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

إصاباتجديدةبالولاياتالمتحدة

ارتفعت الأحد، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 117 ألفاً و555، إثر تسجيل 708 حالات جديدة.

وبحسب معطيات حديثة بموقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، فقد سجلت البلاد 25 ألفاً و186 إصابة جديدة.

وأظهرت المعطيات ذاتها، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و143 ألفاً و648، فيما تجاوز عدد المتعافين 854 ألفاً.

وأشارت إلى إجراء أكثر من 24 مليون فحص للكشف عن كورونا بعموم الولايات الأمريكية.

وتعد ولاية نيويورك، الأكثر تضرراً بالفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 403 آلاف و809، بينها 30 ألفاً و874 وفاة.

وتلي نيويورك في الإصابات، ولايتا نيو جيرسي بأكثر من 169 ألفاً، وكاليفورنيا بأكثر من 150 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمتي إصابات ووفيات كورونا عالمياً، تليها في الإصابات البرازيل وروسيا، وفي الوفيات البرازيل وبريطانيا.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و911 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 433 ألفاً، وتعافى أكثر من 4 ملايين و66 ألفاً.