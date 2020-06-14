كشفت مصادر أمنية بإقليم شمال العراق، عن فرض قيود على التحويلات المالية القادمة من الإمارات، بعدما تبين استخدامها من طرف أبو ظبي لدعم تنظيم PKK الإرهابي، وفق صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريحات للصحيفة، إن "الإمارات دعمت مالياً التنظيم الإرهابي في الأشهر الأخيرة" .

وأضافت المصادر، أن "إدارة أربيل قررت بناء على ذلك، فرض قيود على التحويلات المالية القادمة من الإمارات".

وأوضحت أن هذه القيود تشمل الحصول على "وثيقة الموافقة" من السلطات، من أجل إتمام التحويلات المالية القادمة من الإمارات عبر مكاتب الصرف أو البنوك.

وأفادت بأن القيود ستُطبق على التحويلات المالية التي تفوق 1000 دولار، وأن السلطات أبلغت مكاتب الصرف في الإقليم كافة بهذه القيود.