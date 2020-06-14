قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر باللغة العربية، إنه سيبدأ خطوات عملية نحو إقامة مستوطنة "مرتفعات ترمب" في هضبة الجولان السوري المحتل.

وكتب نتنياهو :"قلت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: سنبدأ اليوم (الأحد) باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة "مرتفعات ترمب" في هضبة الجولان حيث اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالسيادة الإسرائيلية عليها".

في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، على ميزانية 8 ملايين شيكل (2.31 مليون دولار)، للبدء في إقامة مستوطنة "مرتفعات ترمب" بالجولان.

ولفتت إلى أن استكمال إقامة المستوطنة سيتطلب ميزانية قدرها 20 مليون شيكل (5.77 ملايين دولار) سيجري تأجيلها لحين المصادقة على موازنة الدولة، دون تحديد موعد.

وفي يونيو/حزيران 2019 وضع نتنياهو، حجر الأساس لمستوطنة في الجولان المحتل باسم "مرتفعات ترمب".

الخطوة الإسرائيلية جاءت "تكريماً" للرئيس الأمريكي الذي اعترف في مارس/آذار 2019 بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري التي احتلتها عام 1967.