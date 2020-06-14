سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تبدأ بإقامة مستوطنة "مرتفعات ترمب" بالجولان المحتل
قال نتنياهو إنه سيجري البدء بخطوات عملية لإقامة "مرتفعات ترمب" بالجولان. وقد سُميت على اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي اعترف في مارس/آذار 2019 بسيادة إسرائيل في الجولان السوري المحتل.
إسرائيل تبدأ بإقامة مستوطنة "مرتفعات ترمب" بالجولان المحتل
أعلن نتنياهو أنه سيتم البدء بخطوات عملية لإقامة "مرتفعات ترمب" بالجولان / وسائل التواصل
14 يونيو 2020

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر باللغة العربية، إنه سيبدأ خطوات عملية نحو إقامة مستوطنة "مرتفعات ترمب" في هضبة الجولان السوري المحتل.

وكتب نتنياهو :"قلت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: سنبدأ اليوم (الأحد) باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة "مرتفعات ترمب" في هضبة الجولان حيث اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالسيادة الإسرائيلية عليها".

في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، على ميزانية 8 ملايين شيكل (2.31 مليون دولار)، للبدء في إقامة مستوطنة "مرتفعات ترمب" بالجولان.

ولفتت إلى أن استكمال إقامة المستوطنة سيتطلب ميزانية قدرها 20 مليون شيكل (5.77 ملايين دولار) سيجري تأجيلها لحين المصادقة على موازنة الدولة، دون تحديد موعد.

وفي يونيو/حزيران 2019 وضع نتنياهو، حجر الأساس لمستوطنة في الجولان المحتل باسم "مرتفعات ترمب".

الخطوة الإسرائيلية جاءت "تكريماً" للرئيس الأمريكي الذي اعترف في مارس/آذار 2019 بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري التي احتلتها عام 1967.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us