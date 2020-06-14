قال الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد الهادي دراه الأحد، إن المرتزقة الروس، الذين يقاتلون في صفوف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، زرعوا الألغام داخل منازل مدينة سرت وخارجها، "لعرقلة تقدم قوات الجيش".

وأوضح دراه أن "مصادرنا من داخل مدينة سرت تؤكد قيام المرتزقة الروس بزرع الألغام داخل منازل المدينة وخارجها، إضافة إلى تلغيم منطقة غرب سرت بالكامل لعرقلة تقدم قوات عملية دروب النصر (تابعة للجيش) واتهامها بالقيام بهذا الفعل الجبان".

واستخدمت مليشيا حفتر وداعموها أسلوب زرع الألغام بمنازل المدنيين سابقاً في تفخيخ المنازل بالمناطق المحررة في العاصمة طرابلس، وكذلك في مدينة ترهونة قبل مغادرتها، وهو ما أدانته الأمم المتحدة وقوى دولية.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.