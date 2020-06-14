عقد رئيس مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي تشونغ إيوي يونغ صباح الأحد، اجتماعاً طارئاً عبر الفيديو كونفرانس مع الوزراء المسؤولين عن الأمن وقادة الجيش، لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية، والخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة، حسبما ذكر البيت الأزرق في بيان.

وقالت وزارة الوحدة التي تتعامل مع العلاقات مع كوريا الشمالية، في وقت لاحق إنه على الكوريتين السعي لالتزام جميع الاتفاقات التي توصلتا إليها.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع إنها تراقب الجيش الكوري الشمالي من كثب، وتحافظ على استعداد عسكري قوي، وأكدت الوزارتان أن حكومة كورياالجنوبية "تعتبر الوضع الحالي خطيراً".

وكانت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حذرت السبت من أن سول ستشهد قريباً "مشهداً مأساوياً لانهيار مكتب الاتصال عديم الفائدة بين الكوريتين (في كوريا الشمالية)".

وقالت أيضا إنها ستترك للجيش الكوري الشمالي الحقّ في اتخاذ الخطوة التالية للانتقام من كوريا الجنوبية.

ويُعد هذا التصعيد الأحدث بسبب المنشقين من كوريا الشمالية الذين يرسلون موادّ دعائية مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود بين البلدين.

وربطت كوريا الشمالية سلسلة التهديدات التي أطلقتها مؤخراً بفشل سول في منع نشطاء من إطلاق منشورات دعائية عبر الحدود.

لكن بعض الخبراء يقول إن كوريا الشمالية تشعر بالإحباط الشديد لأن جارتها الجنوبيةلم تفعل ما يكفي لإحياء مشاريع اقتصادية مشتركة مربحة، وكذلك بسبب عدم إحراز تقدم في محادثاتها النووية مع واشنطن.

ولم تحرز المفاوضات تقدماً يُذكر منذ انهيار القمة الثانية بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوائل عام 2019 بسبب خلافات حول مقدار العقوبات التي يجب رفعها مقابل تفكيك كيم مجمعه النووي الرئيسي.