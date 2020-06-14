شهدت مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية السبت، احتجاجات غاضبة وأعمال عنف، إثر مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد الشرطة، وهي الحادثة الثانية من نوعها خلال أسابيع.

وقتل رجل من أصول إفريقية يُدعى رايشارد بروكس (27 عاماً) مساء الجمعة، برصاص ضباط شرطة بعد أن قاوم محاولة اعتقاله في مدينة أتلانتا.

وإثر الحادثة قدّمت قائدة شرطة أتلانتا إريكا شايلدز استقالتها، ثم سرعان ما اندلعت احتجاجات غاضبة أمام المطعم الذي قُتل أمامه بروكس.

وتدخلت عناصر الشرطة لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا أيضا الطريق الدائري في المدينة، وأمام المطعم أوقع المتظاهرون مشاعل نارية، وخلال فترة قصيرة من بدء الاحتجاج أضرموا النيران في المطعم.

بدورها اعتقلت الشرطة عديداً من المتظاهرين، وسط عراك بين حين وآخر بين أفرادها والمحتجين.

وأوضح بيان مكتب التحقيقات في جورجيا، أن "ضباط الشرطة استجابوا لمكالمة في الساعة 10:33 مساء بالتوقيت المحلي (الجمعة) حول رجل كان نائماً في سيارة متوقفة في الطريق، مما كان يرغم السائقين على الالتفاف حول سيارته من أجل المرور".

وقال مكتب التحقيقات العامّ إن "الرجل قاوم الاعتقال، وتعارك مع الضباط، فيما أخضعته الشرطة لاختبار ميداني للكحول، فشل فيه".

وقال شهود عيان إن "ضابطاً سحب مسدسه الصاعق، وأمسك بعدها بالرجل، ثم أطلق عليه أحد الضباط النار"، ونُقل بعدها إلى المستشفى حيث توُفّي، حسب شبكة "CNN".

وأعلنت الشرطة في مدينة اتلانتا الأحد، أنها فصلت ضابطاً في أعقاب مقتل رجل أسود بالرصاص، وحوّلت ضابط آخر إلى العمل الإداري.

ويأتي مقتل بروكس وسط احتجاجات عالمية ونقاش حول استخدام الشرطة للقوة بعد وفاة جورج فلويد الشهر الماضي في أثناء الاعتقال بولاية مينيابوليس.