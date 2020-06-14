سياسة
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الصين.. أكبر عدد إصابات بكورونا منذ شهرين ومخاوف من الموجة الجديدة للفيروس
تتفاقم المخاوف في الصين من "الموجة الثانية" لفيروس كورونا مع إعلان السلطات الأحد تسجيل 57 إصابة جديدة بوباء كورونا، في أكبر عدد إصابات يومي منذ شهرين، وذلك غداة إعلان منطقة فينغتاي في بكين اللجوء إلى "آلية حرب" لمواجهة "الموجة الجديدة".
الصين.. أكبر عدد إصابات بكورونا منذ شهرين ومخاوف من الموجة الجديدة للفيروس
 أكبر عدد إصابات يومي بكورونا منذ شهرين في الصين / Reuters
14 يونيو 2020

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين الأحد، إنها سجلت 57 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر عدد للإصابات منذ 13 أبريل/نيسان.

وذكرت اللجنة في بيان أن 38 حالة من الإصابات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد، وأن 36 منها رُصدت في بكين، وهذا هو أكبر عدد للإصابات اليومية في العاصمة الصينية منذ شروع السلطات في نشر بيانات عن الفيروس.

وسجلت بكين قفزة في الإصابات الجديدة المؤكدة بعدما بدأت في فحوص جماعية بسوق شينفادي الواقعة بحي فنغتاي في جنوب غرب العاصمة.

وأضافت اللجنة أن 19 حالة من الإصابات الجديدة المؤكدة تخصّ مسافرين وفدوا من الخارج، 17 منهم في إقليم غوانغدونغ.

وأعلنت الصين أيضاً عن رصد تسع حالات دون أعراض، فيما وصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى 83132، وظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

ولا تعدّ الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

وتركزت الإصابات المسجلة في محيط سوق الخضراوات بالعاصمة، حيث فرضت السلطات حجراً صحياً على 11 منطقة سكنية في محيط السوق، وعلّقت الفاعليات الرياضية، وأغلقت 9 مدارس.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في البلاد 83 ألفاً و132، وعدد الوفيات 4 آلاف و634.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ظهر الفيروس بمدينة ووهان الصينية، لينتشر في أكثر من 200 بلد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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