يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، المدرج المستقلّ الثالث بمطار إسطنبول، الذي يُتوقع أن يكون عند اكتمال افتتاح جميع أقسامه بحلول عام 2023 المطار الأكبر في العالم.

وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، إنه استُكمل تشييد المدرج الثالث الذي بُني لزيادة القدرة الاستيعابية للمطار من حيث إقلاع وهبوط الطائرات، لافتاً إلى أن الافتتاح سيجري بمراسم رسمية يشارك فيها الرئيس أردوغان.

وأكد الوزير أن مطار إسطنبول بات مركزاً عالمياً في مجال النقل في العام الأول من افتتاحه، من خلال تصميمه الفريد وبنيته التحتية القوية والتكنولوجيا المتقدمة التي يتسم بها.

وأوضح أنه مع افتتاح المدرج الثالث سيكون من المتاح إجراء عمليات إقلاع وهبوط متزامنة في 3 مدارج، الأمر الذي يتوافر في مطارات قليلة في العالم.

وأشار إلى أنه بعد افتتاح المدرج سيكون في مطار إسطنبول 3 مدارج مستقلة و5 مدارج عملياتية، بما يجعله الأول في تركيا والثاني على مستوى أوروبا في هذا الإطار.

وذكر أنه سيُخصَّص بعض المدارج للإقلاع، وأخرى للهبوط أو الإقلاع والهبوط معاً، وفقاً للحاجة. وأشار إلى أنه مع دخول المدرج الثالث حيز الخدمة، سيزداد عدد الطائرات القادرة على الإقلاع والهبوط في الساعة.

ونوه بأن القدرة الاستيعابية لعمليات الهبوط في المطار في الساعة، ستزداد بأكثر من 50% مع افتتاح المدرج الثالث.

ودخل المطار الخدمة في أبريل/نيسان 2019، وستصل قدرته إلى 200 مليون مسافر في العام، ليكون الأكبر في العالم عند اكتمال جميع مراحله في عام 2023.