سياسة
2 دقيقة قراءة
ليبيا ترحب بمبادرات إنهاء الأزمة على أن تضمن سيادة الدولة و"مدنية السلطة"
قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا إن "مبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة مرحَّب بها، متى ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم إلى إرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية".
ليبيا ترحب بمبادرات إنهاء الأزمة على أن تضمن سيادة الدولة و"مدنية السلطة"
حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً أكدت مراراً أن لا مكاان للانقلابيين في أي تسوية سياسية في البلاد
14 يونيو 2020

أكد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا السبت، أن "مبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة مرحَّب بها، متى ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية".

وأضاف في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أنه "لا مكان (في ليبيا) لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح"، في إشارة إلى الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وخاطب رجال ثورة 17 فبراير/شباط 2011 (التي أطاحت بمعمر القذافي)، وجميع الذين بذلوا دماءهم لأجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية، بأن أمامهم "تحدياً تاريخياً بضرورة الانضباط والمشاركة الإيجابية في بناء دولتهم التي تنبذ التطرف والإرهاب والفوضى".

وشدّد الوزير على أن "إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة طرابلس والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها، سيؤدي إلى استمرار الفوضى، ويقوّض من قدرات الدولة لأداء واجباتها".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن السبت، استعداد بلاده لمساعدة الليبيين في التوصل إلى حلّ سياسي يلمّ شملهم.

جاء ذلك خلال استقباله عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (ِشرق)، بقصر الرئاسة في العاصمة الجزائرية، على هامش زيارة له إلى البلاد.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إنه "خلال المقابلة جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين، من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، عُقد مؤتمر دولي في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، دعا إلى التزام الأطراف كافةً وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حلّ سياسي للنزاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us