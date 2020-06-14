أزالت السلطات السعودية لافتة تحمل اسم السلطان العثماني "سليمان القانوني"، من أحد شوارع العاصمة الرياض، حسب وسائل إعلام سعودية أفادت بتوتُّر العلاقات بين السعودية وتركيا.

وذكرت أمانة منطقة الرياض أنها أزالت اسم "سليمان القانوني" من أحد شوارع المدينة، دون توضيح أسباب الإزالة أو الاسم البديل لهذا الشارع.

ولم تعلن أمانة الرياض عن خطوتها تلك حتى الآن، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صوراً لعمال يُنزِلون اللافتة المعلقة بعمود إنارة في الشارع.

وتسود حالة من الفتور في العلاقات بين الرياض وأنقرة، بسبب خلافات حول قضايا سياسية إقليمية، لكنها أصبحت أكثر فتوراً عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وشهدت الفترة الأخيرة هجوماً من وسائل الإعلام والمدونين والكُتاب السعوديين على الدولة العثمانية التي كانت مقراً لخلافة المسلمين نحو أربعة عقود.