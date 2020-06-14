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رئيس الوزراء اللبناني يدعو الشعب إلى الصبر وسط احتجاجات تطالب باستقالته، ووزيرا الخارجية والدفاع الروسيان يزوران أنقرة الأحد.

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رئيس الوزراء اللبناني يدعو الشعب إلى الصبر وسط احتجاجات تطالب باستقالته

ألقى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب السبت، كلمة حث فيها اللبنانيين على "الصبر"، قائلاً إنه يواجه "عقبات سياسية بسبب خصومه الذين يحاولون تقويض حكومته". ولم يعرض دياب حلاً للأزمة، كما لم يُسمِّ خصومه، لكنه قال إن الحكومة تعمل على محاربة الفساد وتعزيز سلطة الدولة. [TRT عربي]

في سياقِ متصل، تتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل الحكومة اللبنانية، فيما أسفرت المواجهات التي اندلعت منذ مساء الخميس، بين محتجين وعناصر أمن في مدينة طرابلس شمالي لبنان، عن إصابة 85 بينهم 8 عسكريين. [TRT عربي]

وحسب مراسل الأناضول، نشبت مواجهات متقطعة بين متظاهرين والجيش اللبناني في مدينة طرابلس منذ مساء الخميس حتى وقت مبكر من فجر السبت، خلال احتجاجات منددة بانهيار العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار، وتدهور الوضع المعيشي. [TRT عربي]

وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان يزوران أنقرة الأحد

يُجري وزيرا الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو الروسيان، زيارة للعاصمة التركية أنقرة الأحد، على رأس وفد عسكري وأمني. [TRT عربي]

وقالت الخارجية التركية في بيان السبت، إن الزيارة تأتي بناءً على اتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. [الخارجية التركية]

وأشار البيان إلى أن تاريخ الزيارة حُدّد ليكون الأحد 14 يونيو/حزيران الجاري، وأوضح أن الزيارة تهدف إلى التشاور بين مسؤولي البلدين حول القضايا الإقليمية، وأهمها الأزمة السورية والتطورات في ليبيا. [TRT عربي]