سياسة
1 دقيقة قراءة
تركيا.. وفيات كورونا تواصل تراجعها وتسجّل 14 حالة
تراجعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا السبت إلى 14 حالة فقط، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و792. وأشارت بيانات وزارة الصحة التركية إلى تعافي 985 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 150 ألفاً و87.
تركيا.. وفيات كورونا تواصل تراجعها وتسجّل 14 حالة
تعافي 985 حالة من فيروس كورونا في تركيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة / AA
13 يونيو 2020

يستمرّ تراجع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا، إذ سُجلت السبت 14 حالة وفاة فقط، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و792.

وأعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 1459 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 167 ألفاً و677.

وتشير المعطيات إلى تعافي 985 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 150 ألفاً و87.

وأجرت الكوادر الطبية التركية 45 ألفاً و92 اختباراً للكشف عن المصابين بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و568 ألفاً و995.

من جانبه دعا وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر حسابه على تويتر، غير الملتزمين بتدابير كورونا إلى التقيد بالإجراءات، في ظل عودة الإصابات إلى الارتفاع مرة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us