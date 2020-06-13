يستمرّ تراجع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا، إذ سُجلت السبت 14 حالة وفاة فقط، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و792.

وأعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 1459 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 167 ألفاً و677.

وتشير المعطيات إلى تعافي 985 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 150 ألفاً و87.

وأجرت الكوادر الطبية التركية 45 ألفاً و92 اختباراً للكشف عن المصابين بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و568 ألفاً و995.

من جانبه دعا وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر حسابه على تويتر، غير الملتزمين بتدابير كورونا إلى التقيد بالإجراءات، في ظل عودة الإصابات إلى الارتفاع مرة أخرى.