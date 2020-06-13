سياسة
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ليبيا.. الجيش التركي يساعد على إزالة الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر
أصدرت وزارة الدفاع التركية بياناً قالت فيه إن "القوات المسلحة التركية بدأت تقديم الدعم الفني والاستشاري للجيش الليبي الذي يواصل تنظيف المناطق المحررة من مليشيات خليفة حفتر، من الألغام والمتفجرات التي زرعتها تلك المليشيات".
ليبيا.. الجيش التركي يساعد على إزالة الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر
القوات المسلحة التركية تقدّم الدعم للجيش الليبي من أجل إزالة الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر في المناطق التي كانت تسيطر عليها / وزارة الدفاع التركية
13 يونيو 2020

قالت وزارة الدفاع التركية السبت، إن "القوات المسلحة التركية، بدعوة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، بدأت تقديم الدعم الفني والاستشاري للجيش الليبي الذي يواصل تنظيف المناطق المحررة من مليشيات خليفة حفتر، من الألغام والمتفجرات التي زرعتها تلك المليشيات، حرصاً على سلامة المدنيين الأبرياء".

ولفتت الوزراة في بيان نشرته على تويتر، إلى أنه "بالتزامن مع تحرير المناطق التي احتلتها مليشيات حفتر واحدة تلو أخرى، تتواصل عملية إزالة الألغام والمتفجرات المزروعة هناك".

وأضاف البيان أنه "من أجل تسهيل عودة أولئك المدنيين إلى منازلهم آمنين، بدأت فرق الخبراء والمتخصصين في الجيش التركي تنظيف المناطق كي تعود الحياة إلى طبيعتها".

ومؤخراً حقّق الجيش الليبي انتصارات على مليشيات خليفة حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس ومدينتَي ترهونة وبني وليد وجميع مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات بالجبل الغربي.

مصدر:TRT عربي
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