أحبط الأمن اليمني السبت، هجوماً لمجموعات مسلحة مدعومة إماراتياً، بمحافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، وفق مصدر عسكري حكومي.

والجمعة، شهدت مديرية ”نصاب“ شرقي شبوة، اشتباكات عنيفة بين الأمن ومسلحي المجلس الانتقالي، عقب محاولات للسيطرة على مقرات حكومية، استمرت حتى الساعات الأولى من فجر السبت.

وقال مصدر حكومي " إن "قوات الأمن الخاصة أحبطت هجوماً مسلحاً لمليشيا الانتقالي الجنوبي، وانتشرت فجر السبت في جميع أحياء نصاب".

وأضاف المصدر أن المليشيا حاولت السيطرة على المجمع الحكومي (مقر السلطة المحلية) في المديرية، لكن الأمن تصدى لها وأسر 3 من المهاجمين، فيما أصيب آخرون (لم يحدد عددهم)“.

وتشهد محافظة شبوة الغنية بالنفط، منذ سيطرة القوات الحكومية عليها في أغسطس/ آب 2019، هجمات ضد دوريات ونقاط عسكرية، ومواقع نفطية، فيما تتجه أصابع الاتهام نحو خلايا مسلحة تابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتياً.

ورفضت شبوة، أواخر أبريل/نيسان الماضي، بجانب 5 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، إعلان المجلس الانتقالي "حكماً ذاتياً".

ويوجه مسؤولون يمنيون، من حين لآخر، اتهامات للإمارات بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة محافظات أرخبيل سقطرى، وشبوة (جنوب)، وتعز (جنوب غرب)، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.