سياسة
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بولتون ينشر كتابه ويتهم ترمب بتجاوزات في السياسة الخارجية
في تحدّ للبيت الأبيض، ينشر جون بولتون كتاباً يتهم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بارتكاب تجاوزات تتعدى قضية أوكرانيا ويؤكد أن كل سياسته الخارجية دوافعها سياسية داخلية، كما قال الناشر الجمعة.
بولتون ينشر كتابه ويتهم ترمب بتجاوزات في السياسة الخارجية
جون بولتون (71 عاماً) سياسي مثير للجدل في واشنطن منذ فترة طويلة، ودافع بشدة عن غزو العراق. / Reuters
13 يونيو 2020

في تحدّ للبيت الأبيض، ينشر جون بولتون كتاباً يتهم فيه دونالد ترمب بارتكاب تجاوزات تتعدى قضية أوكرانيا ويؤكد أن كل سياسته الخارجية دوافعها سياسية داخلية، كما قال الناشر الجمعة.

وكان بولتون المستشار السابق لدونالد ترمب لشؤون الأمن القومي وصانع السياسات الجمهوري المحافظ المتشدد، قد استقال من منصبه في أيلول/سبتمبر الماضي بعد خلافات مع الرئيس الأمريكي، خصوصاً حول كوريا الشمالية وحركة طالبان في أفغانستان.

وحذر ترمب مطلع العام الجاري بولتون من نشر الكتاب طالما أنه موجود في البيت الأبيض، بينما أكد محامو الرئيس أن أجزاء كبيرة من المعلومات الواردة في كتاب المذكرات سرية.

لكن دار النشر "سايمن آند شوستر" قالت إنها ستنشر الكتاب الذي يحمل عنوان "ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار" (المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض) في 23 تموز/يونيو.

وأوضحت دار النشر أن بولتون يوثق في الكتاب مخالفات ارتكبها ترمب تتعدى الضغوط التي مارسها على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديموقراطي جو بايدن، وأدت إلى اتهامه من قبل الديموقراطيين ومحاكمته في الكونغرس.

وأضافت أن بولتون "يقول إن مجلس النواب ارتكب أخطاء في ممارسة إجراءات العزل عبر حصر الاتهام بشكل ضيق بأوكرانيا، بينما كانت تجاوزات ترمب الشبيهة بما فعله مع أوكرانيا موجودة على نطاق سياسته الخارجية بالكامل".

وقال البيان إن بولتون يتحدث في مذكراته عن "عملية اتخاذ القرار من قبل ترمب غير المتجانسة والمشتتة".

وبولتون (71 عاماً) سياسي مثير للجدل في واشنطن منذ فترة طويلة. وقد تجاوز الرئيس الأسبق جورج بوش الابن الكونغرس لتعيينه سفيراً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

ودافع بولتون بشدة عن غزو العراق خلال الحملة التي سبقت الحرب، وكان يدفع باتجاه قصف إيران وكوريا الشمالية. ولم يكن يبدو مناسباً لتركيز ترمب على السياسة الداخلية، لكن تعليقاته على قناة "فوكس نيوز" جذبت الرئيس.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض امتنع بولتون عن الإدلاء بتصريحات علنية، لكن تسريبات من كتابه عكرت سير محاكمة ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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