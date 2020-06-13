سياسة
3 دقيقة قراءة
فيسبوك تفصل موظفاً اعترض على عدم التحرك حيال منشورات لترمب
فصلت شركة فيسبوك موظفاً انتقد قرار رئيس الشركة التنفيذي مارك زكربرج بعدم اتخاذ أي إجراء حيال منشورات مثيرة للجدل كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الموقع هذا الشهر.
فيسبوك تفصل موظفاً اعترض على عدم التحرك حيال منشورات لترمب
فيسبوك تفصل موظفاً انتقد قرار رئيس الشركة التنفيذي بعدم اتخاذ أي إجراء حيال منشورات كتبها دونالد ترمب / AP
13 يونيو 2020

فصلت شركة فيسبوك موظفاً انتقد قرار رئيس الشركة التنفيذي مارك زكربرج بعدم اتخاذ أي إجراء حيال منشورات مثيرة للجدل كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الموقع هذا الشهر.

وكتب براندون ديل، ويعمل مهندساً لواجهات المستخدم في سياتل، على تويتر قائلاً إنه تقرر فصله لأنه انتقد علناً زميلاً رفض ضم عبارات تأييد لحركة حياة السود مهمة Black lives matters في وثائق كان ينشرها.

وأرسل ديل تلك التغريدة بعد يوم من انضمامه لعشرات الموظفين، من بينهم المهندسون الستة الآخرون في فريقه، تركوا مكاتبهم ونشروا تغريدات للاعترا ض على طريقة تعامل زكربرج مع منشورات ترمب على فيسبوك.

وكتب ديل على تويتر في الثاني من يونيو حزيران "تعمد الامتناع عن إصدار أي تصريح هو أمر سياسي بالفعل". وقال أمس الجمعة إنه لا يزال يتمسك بما كتبه.

وأكدت فيسبوك توصيف ديل لفصله، لكنها أحجمت عن تقديم معلومات إضافية. وكانت الشركة قد قالت وقت احتجاج الموظفين في العمل إنهم لن يواجهوا إجراءات عقابية.

ولم يُجب ديل على طلب بالتعليق.

وشملت منشورات ترمب التي أثارت اعتراض هؤلاء الموظفين جملة "عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار"، في إشارة لمظاهرات مناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة خرجت بعد موت الأسود الأعزل جورج فلويد وهو رهن احتجاز شرطة مينيابوليس في 25 مايو/أيار.

وكان موقع تويتر قد وضع علامة تحذير على نفس المنشور قائلاً إنه يمجد العنف. لكن فيسبوك فضلت ترك المنشور دون أي تدخل.

وأبدى ديل مجدداً اعتراضه الأسبوع الماضي بعدما أحجم كل من فيسبوك وتويتر عن اتخاذ إجراء حيال منشور لترمب يتحدث فيه بلا سند عن نظرية مؤامرة فيما يتعلق بالمحتج مارتن جوجينو البالغ من العمر 75 عاماً، والذي تسببت الشرطة في إصابته بجروح بالغة في مدينة بافالو في نيويورك.

وقال "هجوم ترمب على مارتن جوجينو مذموم ويعد انتهاكاً واضحاً لقواعد فيسبوك المناهضة للتحرش والمضايقات. وإنه لأمر مؤسف للغاية ألا نتحرك أيضاً لحذفه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us