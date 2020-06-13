سياسة
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الحوثيون: مستعدون لـ"حوار علني" في الرياض
أبدت جماعة الحوثي اليمنية، استعدادها للذهاب إلى الرياض، لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، شريطة توفير "حوار علني" مع التحالف العربي الداعم للقوات الحكومية.
الحوثيون: مستعدون لـ"حوار علني" في الرياض
رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة الحوثي أبدي استعداد جماعته للذهاب إلى العاصمة السعودية ”الرياض“، شريطة أن يكون الحوار علنياً مع التحالف / AP
13 يونيو 2020

أبدت جماعة الحوثي اليمنية، استعدادها للذهاب إلى الرياض، لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، شريطة توفير "حوار علني" مع التحالف العربي الداعم للقوات الحكومية.

جاء ذلك في لقاء لرئيس ما تسمى ”اللجنة الثورية العليا“ محمد علي الحوثي، مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC يبث الأحد، حسب موقع ”أنصار الله“ التابع للجماعة.

وأوضح الحوثي أن "الاتصالات مع دول التحالف ما زالت في مرحلة الجدال ولم تدخل بعد مرحلة التفاوض الذي يفضي لإيجاد حل ووقف حقيقي لإطلاق النار والحرب ورفع الحصار عن اليمن“.

وأضاف: “ليس لدينا أي قيود أو أجندة نخاف أن تنكشف، ومستعدون لحوار علني مع دول العدوان (التحالف) من أجل وقف لإطلاق النار ورفع الحصار عن اليمن المفروض من قبل التحالف منذ 5 سنوات، براً وبحراً وجواً“.

وأبدى الحوثي استعداد جماعته للذهاب إلى العاصمة السعودية ”الرياض“، شريطة أن يكون هناك حوار علني مع التحالف يفضي لوقف شامل لإطلاق النار في البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، بهذا الشأن.

ويعاني اليمن للعام السادس حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة اليمنية الشرعية.

وخلف هذا النزاع، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع بملايين إلى حافة المجاعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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